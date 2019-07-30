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Bakan Pekcan: Biz bakanlar olarak hazırız, iş dünyası sıra sizde

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 23:06 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği İstanbul Hizmet Binasında, Türkiye ve Paraguay arasında çalışma yemeği düzenlendi.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği İstanbul Hizmet Binasında, Türkiye ve Paraguay arasında çalışma yemeği düzenlendi. İbrahim Çağlar toplantı salonunda ki yemeğe, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Paraguay Ticaret ve Sanayi Bakanı Liz Cramer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda iş insanı katıldı.

“BERABER İŞ YAPMAK İÇİN HAZIRIZ"

Türkiye ve Paraguay arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin ele alındığı yemekte konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2018 yılı itibariyle her iki ülke de büyükelçiliklerini karşılıklı olarak açmıştır. Latin Amerika'da hemen her ülkede artık Türk Büyükelçiliği bulunmaktadır. Ticaret Müşavirliklerimizin de sayısını arttırıyoruz. İşbirliklerimizin sayısını arttırıyoruz. MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı) ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerimiz başlamış idi. Umuyoruz Paraguay'ın başkanlığında bu görüşmeleri daha da hızlandırabiliriz karşılıklı olarak. Şili ile serbest ticaret anlaşmamızı tamamladık. Bunun dışında Kolombiya, Meksika ve Peru ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun dışında 5 ülke ile de yatırımların karşılıklı korunması ve teşvik anlaşmamız var. Sayın Bakan, sayın başkanlarıyla beraber ziyaretlerinde de inşallah ilkini gerçekleştireceğimiz karşılıklı Ticaret ve yatırım konseyini toplayacağız. Bu çerçevede de yatırımların karşılıklı korunması ve teşvik anlaşmasını da imzalayacağız. Biz bakanlar olarak hazırız, siyasi irade hazır, başkanlarımız hazır, iş dünyası sıra sizde." dedi.

"TÜRKİYE'YE DUYDUĞUMUZ İLGİ ÇOK BÜYÜK"

Paraguay Ticaret ve Sanayi Bakanı Liz Cramer da, "Avrupa Birliği ile müzakere sürecindeyiz. Bu uzun zamandır var. Komşularımızla olan ilişkilerimiz gelişti. Artık ekonomimiz daha fazla gelişmiş durumda. Dünyaya bakış açımız da değişti. Tüm bunlara baktığımızda Avrupa Birliği ile imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması Türkiye ile de imzalanabilir. Farklı olasılıkları analiz ediyoruz. Türkiye'ye duyduğumuz ilgi çok büyük." İfadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu ise, “Biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak özel sektörün tamamını temsil eden çatı kuruluşuz. Tüm Türkiye'de 1 milyon 500 bin tüccar, sanayici, hizmet sektöründe bulunan bütün iş aleminin çatı kuruluşuyuz. 3. Dünya ülkeleri üzerine iş yapmak istediğiniz zaman Paraguaylı iş adamlarımız, çünkü biz bu coğrafyayı çok iyi biliyoruz. Ortadoğu coğrafyası. Biz varız. Kuzey Afrika ülkelerinde biz varız. Balkanlarda biz varız. Orta Asya'da biz varız. Buralarda Paraguaylı iş dünyası insanları iş yapmak isterlerse bizler de onlarla beraber bizler de onlarla beraber iş yapmak için hazırız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Paraguay Ticaret ve Sanayi Bakanı Liz Cramer ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

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