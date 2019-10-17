Bakan Pekcan: Bu dinamik ekonomiyle Avrupa’da da dünyada da lokomotif oluruz

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Barış Pınarı Harekatımızı yaparken, biz önce kendi ekonomimize güveneceğiz, kendi dinamiklerimize güveneceğiz. Biz bu dinamik ekonomiyle, Avrupa’da da lokomotif oluruz, dünyada da lokomotif oluruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) eğitim seminerine katıldı. Seminerde bir konuşma yapan Bakan Ruhsar Pekcan, esnafın sorunlarını bildiklerini ifade ederek, Bakanlar Kurulu’nda yapılan görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnafların korunması gerektiğini sürekli olarak kendilerine ifade ettiğini belirtti.

‘KENDİNİZE İNANIN, DEVLETİNİZE İNANIN’

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütüne yönelik Barış Pınarı Harekatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Bakan Pekcan, "Barış Pınarı Harekatımızı yaparken, biz önce kendi ekonomimize güveneceğiz, kendi dinamiklerimize güveneceğiz. Biz bu dinamik ekonomiyle, Avrupa’da da lokomotif oluruz, dünyada da lokomotif oluruz. Siz de buna inanın, buna güvenin, kendinize inanın, devletinize inanın” dedi.