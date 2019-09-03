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Bakan Pekcan: Çek Cumhuriyeti'nden 600 milyon dolar civarında yatırım yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 20:11 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Çek Cumhuriyeti'nden yaklaşık 600 milyon dolar civarında Türkiye'ye yatırım yapılmış bulunmakta, bu yatırımların artarak devam etmesini istiyoruz" dedi.

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Çek Cumhuriyeti'nden yaklaşık 600 milyon dolar civarında Türkiye'ye yatırım yapılmış bulunmakta, bu yatırımların artarak devam etmesini istiyoruz" dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'in onuruna verilen çalışma yemeğine katıldı. Yemekte Bakan Pekcan'ın yanı sıra, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis, Çek Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Çek Cumhuriyeti Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy'da yer aldı.Türk ve Çek iş insanlarının da katıldığı yemekte, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri ele alındı.

'YATIRIMLARIN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ'

Bakan Pekcan, Çek Cumhuriyeti'nin de Türkiye gibi katma değeri yüksek teknolojiye odaklandığını söyleyerek, "Çek Cumhuriyeti'nden yaklaşık 600 milyon dolar civarında Türkiye'ye yatırım yapılmış bulunmakta, bu yatırımların artarak devam etmesini istiyoruz. İki ülke arasındaki teknoloji yatırımları, Türkiye'nin her yerinde bulunan teknoloji seralarına dönüştürdüğümüz serbest bölgelerimizde Türk ve Çek ortak projeleri görmekten mutluluk duyarız" dedi.

Bakan Pekcan, ticaretin önündeki engelleri kaldırmadan ticaret hacmini artıramayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Transit kotalar başta olmak üzere, Türkiye’ye uygulanmakta olan çelik kotalarından Avrupa Birliği güncelleştirmelerine kadar, çeşitli konuları karşılıklı olarak gündeme getirdik ve bu konularda çalışmaya başladık. Bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı Çekya Başbakanı’na teşekkür ederim."

Yapılan konuşmanın ardından Bakan Pekcan ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis’e günün anısına hediye takdim etti.

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