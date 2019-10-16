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Bakan Pekcan: "Çevre konusunda geç kalınmışlıkla beraber, alarm zillerinin artması aslında olumlu diyebileceğimiz bir sonuç da ortaya çıkarmış oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 14:56 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Çevre konusunda geç kalınmışlıkla beraber alarm zillerinin artması aslında olumlu diyebileceğimiz bir sonuç da ortaya çıkarmış oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Çevre konusunda geç kalınmışlıkla beraber alarm zillerinin artması aslında olumlu diyebileceğimiz bir sonuç da ortaya çıkarmış oldu. Bu da çevre korunması ve atık yönetiminin artık bir ekonomik rasyonaliteye dönüşmüş dönüşmüş olmasıdır" dedi.
Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli (TÜRKTAY) kapsamında düzenlenen "Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık" programı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Ankara’da bir otelde gerçekleşti.

"Tüketicilerin, çevreye duyarlı ürünlere yönelik artan bir hassasiyeti söz konusudur"
Küresel çevrenin bozulması ve iklim değişikliği alarm zillerinin uzun süredir dünyanın hemen her ülkesinden duyulduğuna vurgu yapan Bakan Ruhsar Pekcan panelin açılışında yaptığı konuşmada, "Çevre konusunda geç kalınmışlıkla beraber alarm zillerinin artması aslında olumlu diyebileceğimiz bir sonuç da ortaya çıkarmış oldu. Bu da çevre korunması ve atık yönetiminin artık bir ekonomik rasyonaliteye dönüşmüş dönüşmüş olmasıdır. Artık hemen tüm aktörler insani ve ahlaki duyarlılığın ötesinde çevreyi korumanın ekonomik bir gereklilik olduğu çevreye dikkat edilmediği sürece kaynakların telafisi olmayan biçimde temelden zarar görmekte olduğunu ve dolayısıyla küresel üretimin eskisi gibi gerçekleşmeyeceğinin, nihayetinde ekonomik refahın olumsuz etkileneceği konusunda hem fikir. Atık yönetimi dahil olmak üzere çevrenin kullanılması ve iyileştirilmesinin ekonomik bir gereksinim olduğu önemli ölçüde anlaşılmış bulunmaktadır. Konuya bu şekilde iktisadi olarak bakılmaya başlanması çevre mücadelesinde hepimizin elini bir nebze güçlendirmiş bulunmaktadır" dedi.
Son dönemde tüketicilerinde tercihlerinin değiştiğini vurgulayan Pekcan, "Çevre ekonomisi dediğimiz zaman hemen her sektörde çevreye duyarlı ürün, geri dönüştürülmüş ürün ve enerji tasarruflu ürün gibi yeni ürün segmentlerinin doğmasından bahsediyoruz. Aslında burada firmalara çevreye duyarlı ürün geliştirme çabalarıyla birlikte tüketici tercih ve taleplerinin çevreye duyarlı bir şekilde evrildiğine de dikkatinizi çekmek isterim. Tüketicilerin, çevreye duyarlı ürünlere yönelik artan bir hassasiyeti söz konusudur. Bu konuda firmalar, birbirleriyle çevreye duyarlılık üzerinden rekabet etmektedirler. Ürün farklılaştırmalarını çevre ile getirdikleri yenilikler üzerinden yapmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

"Bakanlığımızın ürün güvenliği ve denetim tebliğleriyle düzenlenmektedir"
"Ticaret Bakanlığı olarak ülkemizde güvenli ve çevreye duyarlı ürün ekonomisinin gelişmesinde önemli bir aktör olmasından gurur duyuyoruz" diyen Bakan Pekcan, "Bugüne Bakanlığımız koordinasyonunda ülkemizde güvenli ürünlerin üretilmesi yolunda oldukça gelişmiş teknik düzenlemeler hazırlanmış ve uygulamaya geçirilmiş bulunmaktadır. Ürünlerin test ve denetimlerinin belgelenmesinde ilgili Bakanlıklar ile koordinasyon halinde kalite alt yapısı kurulmuş ve gerekli sistematik sağlanmış bulunmaktadır. Diğer taraftan atık ticareti noktasında belli rol ve sorumluluklarımız da var. Küresel ölçekte atıkların farkı sektörlerde tekrar kullanımının artması ucuza girdi tedarik etmek yeni bir boyut kazanmış bulunmaktadır. Keza ülkemizde atıklar yeni bir ekonomik değer haline gelmekle birlikte atık ithalatı da gerektiğinde uluslararası sözleşmelere uygun olarak Bakanlığımızın ürün güvenliği ve denetim tebliğleriyle düzenlenmektedir" diye konuştu.

“Sıfır Atık Projesi” ülkemizin atık yönetimi etkinliğini ve yetkinliğini geliştirmiş bulunmaktadır"
Çevreye duyarlı bir ekonominin hızla gelişiyor olmasında yapılan farkındalık çalışmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Pekcan, "Bugünkü gibi yapılan her çalışma toplumuzun ve özel sektörümüzün duyarlılığı açısından büyük bir amaca hizmet etmektedir. Ama bunların yanında ve en önemlisi hem bir farkındalık hem de bir uygulama projesi olan Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen ’Sıfır Atık Projesi’ ülkemizin atık yönetimi etkinliğini ve yetkinliğini geliştirmiş bulunmaktadır. Bu konunun saygıdeğer hanımefendinin emekleriyle bizzat sahiplenilmiş olması toplumumuzda uluslararası boyutta çevre duyarlılığının gelişmesinde muazzam bir katkı sağlamıştır. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Sadece bakan olarak değil, bir vatandaş ve bir dünya insanı olarak" şeklinde konuştu.

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