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Bakan Pekcan: Ekonomik savaştan güçlenerek çıkacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2018 14:14 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "İsimleri ve oyunları değişen ancak hedefi hep aziz vatanımızın birlik ve bütünlüğü olan mihrakların bugünkü en önemli aracı olan ekonomik savaştan ülkemizin daha da güçlenerek çıkacağından hiç şüphe duymuyoruz" dedi.

ANKARA,(DHA)-TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "İsimleri ve oyunları değişen ancak hedefi hep aziz vatanımızın birlik ve bütünlüğü olan mihrakların bugünkü en önemli aracı olan ekonomik savaştan ülkemizin daha da güçlenerek çıkacağından hiç şüphe duymuyoruz" dedi.
Bakan Pekcan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, Kurban Bayramı'nın tüm vatandaşlar arasındaki sevgi, saygı, kardeşlik bağlarını güçlendiren, dayanışmayı ve paylaşmayı pekiştiren en önemli günlerden biri olduğunu söyleyen Bakan Pekcan, şunları kaydetti:
"Böyle günlerde birlik ve beraberliğimiz daha da önem kazanır. İsimleri ve oyunları değişen ancak hedefi hep aziz vatanımızın birlik ve bütünlüğü olan mihrakların bugünkü en önemli aracı olan ekonomik savaştan ülkemizin daha da güçlenerek çıkacağından hiç şüphe duymuyoruz. Tarihten aldığımız güç, sarsılmaz inancımız ve vatan sevgimiz, bugünkü çalışma azmimizle birleştiğinde milletimizin üzerinden gelemeyeceği hiçbir zorluk bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bizler daima ülkemizin menfaati ve geleceği için canla başla çalışmaya, üretimi, ihracatı, istihdamı, artırıcı faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle aziz milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, bütün vatandaşlarımızın huzur, sağlık, afiyet içinde bir bayram geçirmesini temenni ederim."

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