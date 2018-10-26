Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarlarla görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, alanında bir ilk olan Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Sektör Analizleri Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, "Proje kapsamında ilk aşamada ulaştırma, gıda, makine, taşıtlar ve madeni eşya ile deri, giyim ve ayakkabı sektörleri kapsamında üniversitelerle yapılan çalışmalar tamamlandı." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pekcan, Bakanlık Konferans Salonu'nda Ankara esnaf ve sanatkarlar odaları temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekilleri Fevzi Apaydın ve Burhan Aksak ile çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, sermayesini alnının teriyle, bileğinin gücüyle birleştiren esnaf ve sanatkarların Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısının omurgası olduğunu belirtti. Esnafın ticarette salt kar elde etmekten ziyade, toplum refahını ön planda tutan ahilik teşkilatının günümüzdeki temsilcileri olduğuna işaret eden Pekcan, son zamanlarda yakından takip ettikleri haksız fiyat artışları konusunda örnek tavır sergileyen esnaf temsilcilerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.