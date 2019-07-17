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Bakan Pekcan: Esnafımızın rekabetçi olabilmesi için çalışıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 17:09 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnafımızın rekabetçi olabilmesi için yeni politikalar devreye sokuyoruz ve esnafımızı uluslararası arenada, uluslararası piyasada nasıl güçlendiririz, bunlarla ilgili çözümler üretiyoruz, politikalar geliştiriyoruz" dedi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnafımızın rekabetçi olabilmesi için yeni politikalar devreye sokuyoruz ve esnafımızı uluslararası arenada, uluslararası piyasada nasıl güçlendiririz, bunlarla ilgili çözümler üretiyoruz, politikalar geliştiriyoruz" dedi. Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen '15 Temmuz Anma Programı'nda, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve yakınları ile buluşarak konuşma yaptı. Bakan Pekcan, milletlerin tarihlerinde kırılma noktaları olduğunu; ama kırılma günlerinin imtihan günleri olduğunu söyledi. Pekcan, "Türk milleti her zaman olduğu gibi 15 Temmuz imtihan gecesinde birlik beraberlik içinde kahramanlıklarını sergilemiş ve o gün demokrasimizin savunucusu olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle birlikte bütün halkımız, öncelikle de esnaf ve sanatkârlarımız sokaklara koşmuştur, tankların önünde durmuştur. O gün canlarını siper etmiş demokrasimizin koruyucusu olmuş herkese minnet ve şükran borçluyuz. Ben de hepiniz gibi bu milletin bir evladı olduğum için kendimi çok şanslı addediyorum." 'ÇALIŞMALARIMIZA BUNDAN SONRA DA DEVAM EDECEĞİZ' Pakan Pekcan, esnaf ve sanatkârlara teşekkür ederek, "Biz de bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, 'güçlü esnaf güçlü Türkiye' vizyonumuzla esnaflarımızın sorunlarına bir bir eğiliyoruz. Onların sorunlarına çözüm bulmak için birebir görüşüp politikalar üretiyoruz. Esnafımızın rekabetçi olabilmesi için yeni politikalar devreye sokuyoruz ve esnafımızın uluslararası arenada uluslararası piyasada nasıl güçlendiririz bunlarla ilgili çözümler üretiyoruz, politikalar geliştiriyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz." Konuşmasının ardından Bakan Pekcan, şehit aileleri ve yakınları kürsüde fotoğraf çektirdi.

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