Bakan Pekcan esnafla bir araya geldi

KAYSERİ (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafın iç ticaretteki dinamizmini dış ticarete de taşımasını beklediklerini belirterek, "Sizlerin iç ticaretteki başarınızı e-ticaretle uluslararası boyuta taşımanız ve ihracatçı olmanız için gayret sarf ediyoruz." dedi.

Pekcan, kentteki bir restoranda esnafla bir araya geldi. Bakan Pekcan burada yaptığı konuşmada, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle sık sık görüştüklerini ve sorunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Kayseri'nin ticaret kültürünün 4 bin yıl öncesine dayandığını dile getiren Pekcan, alın teriyle bileğinin gücünü birleştiren esnafın ekonominin omurgası olduğunu ifade etti.

Bakan Pekcan, "Ahilik kültürüyle esnafımız sağlam mal, ölçülü kar etiğini benimsemiştir. Ahilik kültüründe de bu kurallara uymayanları cezalandırıp pabuçlarını dama atmışlardır. Biz de ahilik kültürüyle bağdaşmayan, fırsatçılık yapanların denetimlerini Bakanlık olarak gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda işini doğru yapan, alın teriyle işini yapan esnafımıza fırsatçıların tahakküm etmesine izin vermiyoruz. Denetimlerimiz sırasında esnafımızı hep yanımızda gördük. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.