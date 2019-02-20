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Bakan Pekcan: Fırsatçılık yapanlara izin vermeyeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 16:17 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, fırsatçılık yapanlara izin vermeyeceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla fırsatçılık yapanların denetimlerini bakanlık olarak yapıyoruz" dedi.

Bakan Pekcan: Fırsatçılık yapanlara izin vermeyeceğiz

Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, fırsatçılık yapanlara izin vermeyeceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla fırsatçılık yapanların denetimlerini bakanlık olarak yapıyoruz" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla Kayseri'ye geldi. Vali Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i makamlarında ziyaret eden Bakan Pekcan, daha sonra Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kayseri esnaf buluşmasına katıldı. Programa Bakan Pekcan'ın yanı sıra Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Başkanı Nail Olpak, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, belediye başkanları ve farklı meslek gruplarından esnaf katıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan burada yaptığı konuşmada, "Bakanlığa geldiğim günden itibaren istişare heyeti oluşturdum. 6 bin yıl önce resmi kayıtlara göre Kayseri, ticarete adını yazdırmış. Esnafımız bizim için çok önemli. Sosyal ve ekonomimizin kılcal damarıdır. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısının omurgasıdır. Ahilik kültürüne uygun olarak çalışan esnafımız her zaman korunmuştur. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla fırsatçılık yapanların denetimlerini bakanlık olarak yapıyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızı daima yanımızda gördük. Esnafımıza sayısız destek sağladık" dedi. Pekcan, fırsatçılık yapanlara izin vermeyeceklerini söyledi.
Bakan Pekcan, Bakanlık olarak esnafın iç ticaretteki maharetini dış ticarete de aktarmalarını isteyerek, "Bu bağlamda esnaflara yönelik markalaşma, tasarım ve e-ticaret eğitimi veriyoruz. Kayseri'nin ticaretindeki öncülüğünü ihracatta da göstermesini istiyoruz. Bakanlığımıza gelen tüm talepleri inceliyoruz" diye konuştu.

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Bakan Pekcan: Fırsatçılık yapanlara izin vermeyeceğizBakan Pekcan: Fırsatçılık yapanlara izin vermeyeceğizBakan Pekcan: Fırsatçılık yapanlara izin vermeyeceğiz

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