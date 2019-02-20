Bakan Pekcan: Fırsatçılık yapanlara izin vermeyeceğiz (2)

HİSARCIKLIOĞLU: TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMELLERİ SAĞLAM Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kayseri programı kapsamında Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen bölge istişare toplantısına katıldı. Toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Şehmus Günaydın, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ilçe belediye başkanları ve TOBB üyeleri de yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Önümüzdeki hafta hükümetimizle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Ekonomi Şûrası'nı planlıyoruz. Orada da inşallah bizlere destek için yeni istihdam teşviklerinin müjdesini orada alacağız. Burada özellikle daha önce Kayseri'ye geldiğim zaman söylemiştim. Eğer işinizde bir daralma varsa kısa çalışma ödeneği devreye girdi. Eğer işinizde bir daralma varsa kesinlikle işçi çıkartmanıza gerek yok. 3 ay boyunca maaşını İşsizlik Sigorta Fonu'ndan alabiliyorsunuz. Bu fırsatı iyi değerlendirin. İşçi çıkartmanıza gerek yok. Tam tersine işler inşallah tekrar açılacak, bunun sinyallerini de bizler almaya başladık. Açıldığında ise o işçiyi tekrar bulamayabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Sıkıntıların da olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Birazdan bunları da dile getireceğiz. Ama şunu da hep akılda tutalım. Türk iş dünyası olarak, karşımıza çıkarılan her türlü engele rağmen, neler yapabildiğimizi, ne kadar dinamik ve üretken olduğumuzu geçmişte pek çok defa ispat ettik. Özel sektör- devlet istişaresiyle sorunları aştığımızı gördük. Biz, tüm bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inanıyoruz. Zira Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise konuşmasında, "İlk ticaret anlaşmalarının yapıldığı Kayseri'de, Kayserili iş insanın sorunlarını ele alacağız ve onlara çözüm üreteceğiz. Ben göreve geldiğim günden beri istişareye çok önem veriyorum. Biz Bakanlık olarak rekabetçi olduğumuz konularda daha fazla markalaşmaya, teknolojiye ağırlık vererek ve pazarlarda sürdürülebilir olmaya çalışıyoruz. Dünya dijitalleşmeye gidiyor. Bizler de dijitalleşmeye önem veriyoruz. Hedefimiz yüzde 100 dijital ticaret olmasıdır. Bu doğrultuda da çok önemli çalışmalar yaptık. 400'ü aşkın gümrük firmamız kendi işlerini artık dijital ortamdan yapabiliyor. Firmalarımız güvenilebilir, denetlenebilir ve kendi ihracatını kendi tesislerinde fiilen gerçekleştirebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN PEKCAN: BAŞARILI BİR YIL GÖRECEĞİZ

"Dış ticaret açığının azaldığı başarılı bir yıl göreceğiz" diyen Bakan Ruhsar Pekcan, şunları kaydetti:

"Dünya Ticaret Örgütü'nün reform yapılması, bu konuda Amerika'nın başka Çin'in başka şekilde bastırıyor olması, biz de ülke olarak Dünya Ticaret Örgütü'nün reform yapılması ama kapsayıcı, katılımcı, adil ve serbest ticaretten yana görüşmemizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ihracatımızı geçen sene 168 milyar dolarlık Cumhuriyet tarihinin rekoru ile kapattık ama daha da önemlisi ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75 seviyesine gelmişti. Bunu 2019 yılında daha da ciddi rakamlarla göreceğiz. Ocak ayında bu rakamın yüzde 85 seviyesine geldiğini gördük. Bizim hedefimiz dış ticaret açığının azalması, ihracatın ithalatı karşılama oranının artması, dolayısıyla dış ticaret açığına, cari açığa etki etmek ve Türkiye'nin dış finansman azalması yönünde çalışmalar yapmaktır. 2019 yılında aylar itibarıyla inişler ve çıkışlar olacaktır ama 2019 yıl bazında ihracatın ithalatı karşılaşma oranının arttığı, dış ticaret açığının azaldığı başarılı bir yıl göreceğiz."

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