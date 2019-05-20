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Bakan Pekcan, Fransa'ya gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 16:05 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere 22 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'e gidecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere 22 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'e gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Pekcan, bu yılki ana teması 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin Dijital Dönüşümü Kullanmak: Fırsatlar ve Zorluklar' olarak belirlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında, 23 Mayıs tarihinde yapılacak 'Dijital Çağda Ticaret Kazanımlarından Yararlanmak ve Ticaret Kazanımlarının Çeşitlendirilmesini Sağlamak' konulu oturuma katılacak. Oturumda, dijital teknolojilerin ve sınır ötesi veri akışının maliyetleri azaltması, küresel değer zincirlerine katılımı kolaylaştırması gibi konular ele alınacak.

Bakan Pekcan, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı Dünya Ticaret Örgütü üyesi bir grup ülkenin öncülüğünde müzakereleri devam eden 'Hizmetlerde Ulusal Düzenlemeler'e ilişkin toplantıya katılım sağlayacak. Toplantıda, konuya ilişkin 'Bakanlar Bildirisi'nin kabul edilmesi planlanıyor. Pekcan, 23 Mayıs’ta yurda dönecek.

OECD BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı(OECD) bünyesinde her yıl Bakanlar Konseyi Toplantısı (MCM) düzenleniyor. Toplantının farklı konulardaki oturumlarına 36 üye ülkenin Maliye Bakanları, Ekonomi Bakanları, Dışişleri Bakanları, Ticaret Bakanları ile diğer ilgili bakanlar ve uluslararası örgütlerin üst düzey temsilcileri katılıyor. Bu yıl 22-23 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan toplantıya Slovakya Cumhuriyeti tarafından başkanlık edilecek ve Kanada ile Kore tarafından eş başkanlık üstlenilecek.

Haber: ANKARA, (DHA)-

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