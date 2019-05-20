Bakan Pekcan, Fransa'ya gidiyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere 22 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'e gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Pekcan, bu yılki ana teması 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin Dijital Dönüşümü Kullanmak: Fırsatlar ve Zorluklar' olarak belirlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında, 23 Mayıs tarihinde yapılacak 'Dijital Çağda Ticaret Kazanımlarından Yararlanmak ve Ticaret Kazanımlarının Çeşitlendirilmesini Sağlamak' konulu oturuma katılacak. Oturumda, dijital teknolojilerin ve sınır ötesi veri akışının maliyetleri azaltması, küresel değer zincirlerine katılımı kolaylaştırması gibi konular ele alınacak.

Bakan Pekcan, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı Dünya Ticaret Örgütü üyesi bir grup ülkenin öncülüğünde müzakereleri devam eden 'Hizmetlerde Ulusal Düzenlemeler'e ilişkin toplantıya katılım sağlayacak. Toplantıda, konuya ilişkin 'Bakanlar Bildirisi'nin kabul edilmesi planlanıyor. Pekcan, 23 Mayıs’ta yurda dönecek.