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Bakan Pekcan Gaziantep Eximbank şubesini açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 12:48 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Sadece KOBİ'lerimize kullandırdığımız Türk lirası kredileri, Türk lirası ile ihracat yapan tüm ihracatçılarımıza vermeyi öngörüyoruz" - "Türk Eximbank 2018 yılında 7,4 milyar lira 'Türk lirası' kredi kullandırdı"

GAZİANTEP (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sadece KOBİ'lere kullandırdıkları Türk lirası kredileri, Türk lirasıyla ihracat yapan tüm ihracatçılara vermeyi öngördüklerini bildirdi.

Pekcan, Gaziantep'te Türk Eximbank şubesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelecek 10 yılda temel hedefinin "yüksek gelirli ülkeler" ligine yükselmek olduğunu söyledi.

Ülkeyi bu hedefe taşıyacak en büyük aracın daha fazla ve daha yüksek katma değerli ihracat olduğunu belirten Pekcan, Bakanlık olarak bu hedefe yönelik, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla tam koordinasyon içinde sorunları çözdüklerini ve gelecek planları yaptıklarını bildirdi.

Pekcan, gelecek dönemde teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya odaklanarak, ihracat artışını yapısal şekilde uzun döneme yayacaklarını dile getirdi.

Gaziantep'in Türkiye ve bölge ekonomisi için taşıdığı önemli rolün ve yarattığı katma değerin bilincinde olduklarına dikkati çeken Pekcan, Bakanlık olarak bu bilinçle tüm destek mekanizmalarıyla Gaziantepli ihracatçıların yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Pekcan, Eximbank'ın Türkiye'de her 100 dolarlık ihracatın 26 dolarını, Gaziantep'te ise 27 dolarını finanse ettiğini aktarırken, böylelikle kurumun toplam finansman desteğini 44 milyar dolara yükselttiğini ifade etti.

Eximbank'ın çalıştığı ihracatçılar arasında KOBİ'lerin payının yüzde 53'ler seviyesinden yüzde 70,4'e ulaştığını belirten Pekcan, kurumun ihracatçılara daha fazla destek olabilmek adına yeni ve etkili destek mekanizmalarını devreye soktuğunu, bunların gelecek yıl daha da çeşitlendirileceğini bildirdi.

- 8 yeni şube açılacak

Pekcan, Türk Eximbank tarafından kasım ayının son haftası uygulamaya alınan "Mevsimsel Kredi Destek Programı" ile tarım sektörüne 200 milyon dolarlık ilave kaynak ayrıldığına işaret ederek, "Türk lirası kredi desteğini kapsama aldık. Türk Eximbank 2018 yılında 7,4 milyar lira 'Türk lirası' kredi kullandırdı." dedi.

Sadece KOBİ'lere kullandırdıkları Türk lirası kredileri, Türk lirası ile ihracat yapan tüm ihracatçılara vermeyi öngördüklerini vurgulayan Pekcan, gelecek yıl Eximbank'ın, daha fazla ihracatçıya bulundukları yerde ulaşmak amacıyla 8 yeni şube açacağını söyledi.

Pekcan, bu sayede ulaşılan ihracatçı sayısının en az 12 bin 500 olması gerektiğini düşündüklerini, Eximbank'ın 2019 yılında ihracatçılara sağladığı toplam finansman desteğini 48 milyar dolara yükselteceklerini bildirdi.

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