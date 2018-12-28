Bakan Pekcan Gaziantep Eximbank şubesini açtı

GAZİANTEP (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sadece KOBİ'lere kullandırdıkları Türk lirası kredileri, Türk lirasıyla ihracat yapan tüm ihracatçılara vermeyi öngördüklerini bildirdi.

Pekcan, Gaziantep'te Türk Eximbank şubesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelecek 10 yılda temel hedefinin "yüksek gelirli ülkeler" ligine yükselmek olduğunu söyledi.

Ülkeyi bu hedefe taşıyacak en büyük aracın daha fazla ve daha yüksek katma değerli ihracat olduğunu belirten Pekcan, Bakanlık olarak bu hedefe yönelik, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla tam koordinasyon içinde sorunları çözdüklerini ve gelecek planları yaptıklarını bildirdi.

Pekcan, gelecek dönemde teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya odaklanarak, ihracat artışını yapısal şekilde uzun döneme yayacaklarını dile getirdi.

Gaziantep'in Türkiye ve bölge ekonomisi için taşıdığı önemli rolün ve yarattığı katma değerin bilincinde olduklarına dikkati çeken Pekcan, Bakanlık olarak bu bilinçle tüm destek mekanizmalarıyla Gaziantepli ihracatçıların yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı.