HABER

Bakan Pekcan: Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 17:43 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Avrupa'daki en modern sınır kapılarına sahip olduğunu belirterek, "Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruz.

Bakan Pekcan: Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruz

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Avrupa'daki en modern sınır kapılarına sahip olduğunu belirterek, "Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruz. Tek durak sistemine gidiyoruz. Diğer bakanlıklarla da müşterek çalışma yaparak, tek durak sistemine, tek pencere sistemindeki evrak sayısını azaltılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere, kara yoluyla Edirne'ye geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne Valisi Ekrem Canalp ve protokol üyelerince karşılanan Bakan Pekcan, Kapıkule VIP salonda, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgi aldı. Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Brifingin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Pekcan, Türkiye'nin Avrupa'daki en modern sınır kapılarına sahip ülke olduğunu söyledi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda hafta sonları oluşan TIR kuyruklarına çözüm bulmaya gayret ettiklerini; ancak kuyrukların cuma günleri İstanbul'daki gümrüklemeden kaynaklandığını kaydeden Pekcan, şöyle konuştu:
"Kapıkule'de yaklaşık 10 kilometreye yakın kuyruk var. Ancak cumartesi, pazar ve pazartesiye sarkıyor kuyruklar. Hafta içi sıfır kuyruk, bu da genelde İstanbul çıkışlı ihracat işlemlerinin çarşamba ve cuma günü yapılmış olmasından kaynaklanıyor. Ama tabi sürdürülebilir değil ve kirliliği de neden oluyor. Orada koşullar çok uygun değil. TIR parkının kapasitesinin artırılmasını konuştuk. Gümrük içerisinde akaryakıt istasyonu sayısının artırılmasını konuştuk. Yarın Bulgaristan'a ziyaretimiz olacak, Bulgar gümrüğündeki 8 peronun 10'a çıkarılması ve daha verimli çalışılması ile ilgili neler yapabiliriz, bunları konuştuk. Burada yenilikler yapıyoruz. Türkiye, Avrupa'nın en modern gümrük kapılarına sahip. Bunu her aşamada kendileri de zaten söylüyorlar. Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruz. Tek durak sistemine gidiyoruz. Diğer bakanlıklarla da müşterek çalışma yaparak bu tek durak sistemine, tek pencere sistemindeki evrak sayısını azaltılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor."
'KUYRUKLARI NASIL YOK EDEBİLİRİZ, DİYE ÇALIŞIYORUZ'
Kapıkule Sınır Kapısı'nın yoğunluğunu azaltmak için veteriner ve laboratuvar sistemlerini Hamzabeyli Sınır Kapısı'na kaydırmak istediklerini dile getiren Bakan Pekcan, "AB tarafından izin alınabilirse veteriner kontrol sistemini ve laboratuvar sistemini Hamzabeyli Sınır Kapısı'na kaydırarak yoğunluğu azaltabiliriz. Çünkü AB sadece Kapıkule'ye izin vermiş durumda. Buradaki yoğunluğu o tarafa kaydırabiliriz, diye düşünüyoruz. X-ray kapasitesini 2'den 4'e çıkardık. Modernleşme ve teknolojideki bütün gerekli yatırımları yapıyoruz. Eleman sayısını 868'e çıkardık. Eleman açığımız yok, diye belirtiyor arkadaşlarımız. Bu kuyrukları nasıl yok edebiliriz, diye çalışıyoruz; ama biz ne kadar çalışsak cuma günü olan gümrüklemeden dolayı biraz zaman alacağa benziyor. Gene de yok etmeye çalışıyoruz" dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda X-ray taramasını ve free shop'ları gezerek Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaman Ocak'tan bilgi aldı. Bakan Pekcan ve beraberindekiler, daha sonra pazar günleri köylü kadınların ürünlerini sattığı 'Emek Pazarı'na geçti. Burada satış yapan kadınlarla sohbet eden Pekcan, kadınlardan biriyle gözleme pişirdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Pekcan, tezgahları gezerek, satış yapan kadınlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Edirne Valisi Ekrem Canalp'i de makamında ziyaret eden Bakan Pekcan, Selimiye Camii'ni ve Edirne Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Borsası'nı gezdi. Bakan Pekcan ardından Edirne Ticaret Odası'na geçerek, Trakya Bölgesi İstişare Toplantısı'na katıldı.

FOTOĞRAFLI

Bakan Pekcan: Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruzBakan Pekcan: Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruzBakan Pekcan: Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruzBakan Pekcan: Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruz

PARTNERYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin olduYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin oldu
Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarıDışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı
Turkcell’in Elçiler Zirvesi bu yıl Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşecek.Turkcell’in Elçiler Zirvesi bu yıl Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşecek.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

İlginizi Çekebilir

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK, Afrin'de operasyon başlattı

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Marmaris'te sağanak yağmur tekneleri batırdı

Marmaris'te sağanak yağmur tekneleri batırdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

Düzce'de Yığılca ilçesi belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı

Düzce'de Yığılca ilçesi belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı

Muğla'da Eğitim-Bir-Sen yöneticisi öğretmen için '23 kız öğrenciyi taciz etti' iddiası

Muğla'da Eğitim-Bir-Sen yöneticisi öğretmen için '23 kız öğrenciyi taciz etti' iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.