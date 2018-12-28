Bakan Pekcan: Hedefimiz yüksek gelir seviyesindeki ülkeler arasına yükselmek -2

Taylan YILDIRIM- Mustafa KANLI- Yılmaz BEZGİN/ GAZİANTEP (DHA)- GAZİANTEP'te, Türk Eximbank Şubesi'nin açılış törenine katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Önümüzdeki 10 yıldaki hedefimiz, orta gelir seviyesindeki ülkeler arasından, yüksek gelir seviyesindeki ülkeler arasına yükselmek" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ilk olarak bakanlığa bağlı bürokratlarla toplantı yaptı. Daha sonra valiliği ziyaret eden Bakan Pekcan ziyaretin ardından Türk Eximbank Gaziantep Şubesi'nin açılış törenine katılmak için Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'ne (GAİB) geçti. Buradaki törene Bakan Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve işadamları katıldı.

'HEDEFİMİZ YÜKSEK GELİR SEVİYESİNDEKİ ÜLKELER ARASINA YÜKSELMEK'

Burada iş adamlarına seslenen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekonominin öncü illerinden Gaziantep'teki açılışın kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Önümüzdeki 10 yılın hedeflerini anlatan Pekcan, "Önümüzdeki 10 yıldaki hedefimiz, orta gelir seviyesindeki ülkeler arasından, yüksek gelir seviyesindeki ülkeler arasına yükselmek. Rakamlar bizi gururlandırıyor ama biz çok daha fazlasını Gaziantep'ten bekliyoruz. Kamu özel sektör ve STK'lar olarak tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Bir taraftan sorunları çözüyor bir taraftan da geleceğe yürüyoruz" dedi.