Bakan Pekcan: İhracatımız yüzde 5,93 arttı, ithalatımız yüzde 27 azaldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılının ocak ayı ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. Pekcan, "Özel Ticaret Sistemi'ne göre, ocak ayında ihracatımız, yüzde 5,93 artış ile 13 milyar 171 milyon dolar, ithalatımız yüzde 27 oranında azalarak, 15 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bu yıl ihracat rakamlarını hem Özel Ticaret Sistemi'ne göre hem de Genel Ticaret Sistemi'ne göre hesaplayacaklarını ve paylaşacaklarını belirten Bakan Pekcan, şunları söyledi:

"Özel Ticaret Sistemi'ne göre ocakta ihracatımız yüzde 5,93 artışla 13 milyar 171 milyon dolar, Genel Ticaret Sistemi'ne göre ise 6,33 artışla 13 milyar 904 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yine ocak ayında Özel Ticaret Sistemi'ne göre ithalatımız, yüzde 27 oranında azalarak 15 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Genel Ticaret Sistemi'ne göre ithalatımız ise ocak ayında yüzde 26,87 düşüşle 16 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılının en önemli göstergelerinden birisi ihracatın ithalatı karşılama oranıdır. 2018 yılının Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Özel Ticaret Sistemi'ne göre yüzde 57,77'yken 2019'da yüzde 83,85'e yükselmiştir. 2018 yılının Ocak ayı Genel Ticaret Sistemi'ne göre yüzde 59 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2019'da yüzde 85,72 olmuştur. Hepimiz bunun Türkiye için önemli bir rakam olduğunun farkındayız. Dış ticaret açığı ise 2018 yılının Ocak ayındaki 9 milyar 98 milyon dolar seviyesinden yüzde 72,08 oranında azalarak 2 milyar 538 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir."