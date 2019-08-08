BAKAN PEKCAN: İLK HEDEFİMİZ UKRAYNA İLE TİCARET HACMİNİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'in de katıldığı Türkiye - Ukrayna İş Formu'nda konuştu. Pekcan, "İlk hedefimiz Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmini 4.1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmak. Sonra da 20 milyar dolar hedefe dengeli bir ticaret alt yapısı ile ulaştırmak istiyoruz" dedi. Türkiye - Ukrayna İş Formu Beşiktaş'ta bir otelin toplantı salonunda düzenlendi. Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gennadly Çijkov, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK Türkiye - Ukrayna İş Konseyi Başkanı Rasim Bekmezci ile çok sayıda iş insanı katıldı. İş formunda açılış konuşması yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bildiğiniz gibi Türklerle Ukraynalılar medeniyetlerin beşiği olmuş Karadeniz'de her zaman tarihe kalıcı imza atmış 2 ayrı millettir. Gerek Doğu-Batı gerek Kuzey-Güney arasında kilit rol oynamaktadır. Her iki ülke potansiyelleri ve bir birlerini tamamlayan ekonomileriyle bölgesel ortak haline gelmiş bulunmaktadırlar. Önümüzdeki dönemde de ülkelerimiz arasındaki bu potansiyelin artarak realize edilmesini biz devletler olarak destekliyoruz ve iş dünyasının önünü açacağız" dedi.

"İLK HEDEFİMİZ TÜRKİYE VE UKRAYNA ARASINDAJİ TİCARET HACMİMİZİ 4.1 MİLYAR DOLARDAN 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK"

Pekcan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da hedef gösterdiği üzere dış ticaret hacmimizi 10 milyar dolara yükseltmek ilk çıtamız. İlk hedefimiz Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmini 4.1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmak. Sonra da 20 milyar dolar hedefe dengeli bir ticaret alt yapısı ile ulaştırmak istiyoruz. Bunun içinde tüm dünyada olduğu gibi ikili ticaret anlaşmaları büyük önem arz etmekte." şeklinde konuştu. "BİZ DE BURADA UKRAYNALI YATIRIMCILARI GÖRMEK İSTİYORUZ"

Ruhsar Pekcan, "Amacımız iki ülkenin de yararına, sayın Başkanı'nda altını çizdiği üzere, 'Kazan, kazan ilkesi'nde dengeli olarak ticaret hacmimizi artırmak aynı zamanda yatırımları da karşılıklı olarak desteklemek. Yatırımların karşılıklı korunması tevşiği anlaşmasını güncelliyoruz. Yatırımcılarımızın, oradaki yatırımlarını koruma altında olduklarını bilmek onları rahatlatacaktır. Biz de burada Ukraynalı yatırımcıları görmek istiyoruz. Sayın Başkan dün bahsetti. Ukrayna alt yapı yatırımlarında yeni bir atağa gidiyor. Biz eminiz ki Türk firmaları, Ukrayna'nın gelişmesi, büyümesi ve refah düzeyinin arttırılması konusunda memnun olacaktır. Bu projede yer almalarını biz de destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.