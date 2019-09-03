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Bakan Pekcan İngiliz mevkidaşıyla telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Brexit sonrasında Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacminin korunması ve geliştirilmesi için birlikte çalışma yönünde kendisiyle görüş alışverişinde bulunduk"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiliz mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Brexit sonrasında Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacminin korunması ve geliştirilmesi için birlikte çalışma yönünde kendisiyle görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından, İngiltere Ticaret Bakanı Elizabeth Truss ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Pekcan, "Brexit sonrasında Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacminin korunması ve geliştirilmesi için birlikte çalışma yönünde kendisi ile görüş alışverişinde bulunduk." değerlendirmesini yaptı.

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Brexit Elizabeth Truss İngiltere Ticaret Bakanı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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