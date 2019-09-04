Bakan Pekcan İngiltere-Türkiye İş Forumu'nda konuştu

Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Şişli'de bir otelde, Türk - İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen İngiltere-Türkiye İş Forumu'nda konuştu.

Pekcan, konuşmasında Brexit sürecine değinerek, "Anlaşmalı Brexit olursa bir sıkıntı yok ama anlaşmasız Brexit olursa iki ülkenin ticaret hacmini etkileyecek, iş dünyasını zor durumda bırakacak gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Ancak unutmayalım ki İngiltere ve Türkiye gibi güçlü geçmişe sahip ülkeler, dünyadaki politik ve siyasi ekonomik şartlar nereye giderse gitsin zorlukları fırsata ve başarıya dönüştürebildikleri için büyük ülke olmuşlardır. Biz de sizden bunu bekliyoruz ve arkanızdayız." dedi.

"İNGİLTERE'YLE TİCARET HACMİ 18,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Pekcan, 2018 itibarıyla İngiltere'yle ticaret hacminin 18,5 milyar dolara ulaştığını, bunun 11 milyar dolarının ihracat ve 7,4 milyar dolarının da ithalat olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, "Bu anlamda İngiltere bizim en çok ihracat yaptığımız 2'nci ülke. Dış ticaretimiz için çok önemli bir partnerimiz. Ayrıca iki ülke aralarındaki ilişkilerin bir de yatırım boyutu var. Şu anda karşılıklık yatırımların toplamı, üçüncü ülkelerden giden yatırımlar hariç, 10 milyar doları aşmış durumda. İngiltere'nin yurt dışındaki yatırımlarına baktığınız zaman, bu rakam çok az" diye konuştu.