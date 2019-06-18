Bakan Pekcan: İngiltere'de beklentimiz anlaşmalı Brexit

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) - TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere'de Brexit (AB'den ayrılma) sürecinin Türkiye açısından belirsizliklere neden olduğunu söyledi. Pekcan, "Beklentimiz anlaşmalı Brexit yönünde. Anlaşmasız ayrılık bizim iş dünyamızı gerçekten çok olumsuz etkileyecek. Türkiye'nin yüzde 25'ler civarında ihracatının azalması beklenmekte" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen 'Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği' konulu programa, Ticaret Bakanı Pekcan ile Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox katıldı. Açılışta konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son günlerde Türkiye-İngiltere ilişkilerinin ticari yönünün, ciddi belirsizlik içinde olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Birleşik Krallık halkının, AB'den ayrılma kararını, kuşkusuz hepimiz saygıyla karşılıyoruz. Birleşik Krallık hükümetinin 'anlaşmalı bir ayrılma' olması yönündeki gayreti ve arzusunu da takdir ediyoruz. Birleşik Krallığın AB'den anlaşmalı veya anlaşmasız ayrılığının, Türkiye-Birleşik Krallık iktisadi ilişkilerini olumsuz etkilememesini arzu ediyoruz. Zira Birleşik Krallık'la iş yapan firmalarımız bu açıdan endişe içindedir. Ticarette geriye gitmeyelim. Bir an önce, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında, yeni dönemdeki ticaretin hukuki altyapısını tamamlayalım. Bizler bu açıdan en uygun ticari modelin, serbest ticaret anlaşması olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla Türkiye ile Birleşik Krallık arasında serbest ticaret anlaşması bir an önce tamamlanmalıdır" diye konuştu.

'BREXİT SÜRECİ BELİRSİZLİKLERE NEDEN OLUYOR'

Bakan Pekcan, İngiltere'de Brexit sürecinin belirsizliklere neden olduğunu, bu belirsizliklerin iş dünyasını tedirgin ettiğini belirterek, "Biz İngiliz muhataplarımızla beraber 2016'dan beri ticaret çalışma grubu kurduk ve bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar 5 toplantı gerçekleştirdik, 6'ncı toplantıyı da teknik ekiplerimiz yarın gerçekleştirecekler. Amacımız bu ticaretin devamını sağlamak" dedi.

'ANLAŞMASIZ AYRILIK İŞ DÜNYAMIZI OLUMSUZ ETKİLEYECEK'

Brexit sürecinin İngiltere ile olan ticari ilişkilerine olumlu yansıması için çalıştıklarını kaydeden Pekcan, "Beklentimiz anlaşmalı Brexit yönünde. İnşallah öyle olursa hepimiz çok daha rahat edeceğiz. 31 Ekim 2019’a kadar İngiltere ile AB ilişkilerimiz devam ediyor. Bu süreçten sonraki düzenlemeler konusunda biz de İngiltere parlamentosunda atılacak adımları bekliyoruz. Anlaşmasız ayrılık bizim iş dünyamızı gerçekten çok olumsuz etkileyecek. Türkiye'nin yüzde 25'ler civarında ihracatının azalması beklenmekte, dolayısıyla Çin'in yüzde 10 civarında artıyor, uzak doğu ülkelerinin yüzde 30-40 civarında artış gözüküyor. 87 üründe gümrükler sıfırlarınca bizim AB ile olan ticaret anlaşmamız ortadan kalkıyor, bütün ülkelere açık hale geliyor, bu da bizi olumsuz etkiliyor. Çin yüzde 10 artıyor; ama yüzde 10, 10 milyar dolar. Bizim toplam ihracatımıza yakın neredeyse" diye konuştu.

'İŞ DÜNYASINI DAHA SIK BİR ARAYA GETİRECEĞİZ'

Bakan Pekcan, Brexit'in olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için yapılacak başka anlaşma alanının finansal ve sigorta hizmetleri sektörü olduğuna da dikkat çekerek, Türkiye Eximbank'ı ile İngiltere Eximbank'ının ortaklığıyla Türkiye firmasının Irak'ta santral kurduğunu söyledi.

İngiltere'nin savunma, havacılık ve uzay sanayiindeki başarılarının da altını çizen Pekcan, "Bu konularda da bizim firmalarımız İngiltere ile iş birliği yapmak için sırada bekliyor. İnşallah bundan böyle iş dünyasını daha sık bir araya getiren toplantılar düzenleyeceğiz" dedi.

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