Bakan Pekcan: “İngiltere’yle ticari ilişkilerimizi karşılıklı yatırımlarla arttırmak niyetindeyiz”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “İngiltere’yle ticari ilişkilerimizi karşılıklı yatırımlarla arttırmak niyetindeyiz. 11,1 milyar ihracatımız, 7,5 milyar dolarlık da ithalatımız mevcut Birleşik Krallık’la. Bu rakamları el birliğiyle daha yukarılara çekeceğiz. Mevcut Brexit durumu belirsizliğini sürdürmektedir. Bu belirsizlik iş dünyamızı tedirgin etmektedir. Brexit süreci ister anlaşmalı ister anlaşmasız olsun bizim ticari ilişkilerimize nasıl olumlu katkı yapar biz bu yönde çalışma yapacağız” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, “Türkiye - Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği” konulu bir toplantı düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıda Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliğinden ayrılması (Brexit) sonrası Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler değerlendirildi.

TOBB kabul salonunda gerçekleştirilen toplantıya Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox’un yanı sıra; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi H. E. Sir Dominick Chillcott, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda Oda ve Borsa Başkanları katıldı.

“Brexit’in belirsizliği iş dünyamızı tedirgin etmekte”

Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülkenin İngiltere olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkiler çok eski bir tarihe dayanmakta. Avrupa’nın iki ucunda stratejik öneme sahip, iki dinamik ekonominin her zaman ilişkileri iyi olmuş. Ayrıca, bölgede stratejik çıkarları da her zaman birbirleriyle uyum içerisinde olmuştur. İngiltere’yle ticari ilişkilerimizi karşılıklı yatırımlarla arttırmak niyetindeyiz. 11,1 milyar ihracatımız, 7,5 milyar dolarlık da ithalatımız mevcut Birleşik Krallık’la. Bu rakamları el birliğiyle daha yukarılara çekeceğiz. Mevcut Brexit durumu belirsizliğini sürdürmektedir. Bu belirsizlik iş dünyamızı tedirgin etmektedir. Brexit süreci ister anlaşmalı ister anlaşmasız olsun bizim ticari ilişkilerimize nasıl olumlu katkı yapar biz bu yönde çalışma yapacağız. 31 Ekim 2019’a kadar İngiltere’yle Avrupa Birliği kapsamında ilişkilerimiz devam ediyor. Bu süreçten sonraki düzenlemeler konusunda biz de İngiliz Parlamentosunun atacağı adımları bekliyoruz. Anlaşmasız ayrılık bizim iş dünyamızı olumsuz etkileyecek. Anlaşmasız ayrılıkta Türkiye’nin ihracatının yüzde 25 civarında azalması söz konusu. İngiltere’yle ticari anlaşmamızı Brexit sonrası nasıl derinleştirebiliriz bu konuda çalışmalar sürüyor, biz de bakanlık olarak bu çalışmaları destekliyoruz. Brexit ile olası olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi için ticaret anlaşması yapılması dışında diğer anlaşma alanı hizmetler sektörü olan finansal ve sigorta hizmetleriyle iş birliğimiz artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

“Brexit, Türkiye’yle ilişkimize engel değil”

Türkiye’nin ekonomisine ve insanlarına çok önem verdiğini söyleyen Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, “Biz, ticaret ortakları olarak Britanya ve Türkiye arasındaki ilişkiye çok önem veriyoruz. Türkiye’nin lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün bize öğrettiği bir şey var; kendi kaderini tayin edebilme özgürlüğü. Brexit’le birlikte biz halkımıza kendi kaderini tayin etme özgürlüğünü verdik. Avrupa Birliği’yle ayrılık sürecinde Türkiye’yle olan dostluğumuzu önemsiyoruz. Brexit, Türkiye’yle ilişkimize asla bir engel değil. İki ülke olarak dostluğumuzun yanı sıra ekonomimizi mutlaka güçlendirmeliyiz. Sadece bizim ve Türkiye için değil, bu ortaklık Avrupa ve dünyanın geri kalanı için de çok önemli. Birleşik Krallık’ın, Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla birlikte Ticaret Bakanlığımız buradaki iş insanlarıyla daha sıkı çalışmalar başlatacaktır. Bu çalışmalara şimdiden başladık. Ekonomik anlamda Türkiye ne kadar güçlü olursa ortaklığımız da o kadar güçlü olur. Hükümetimizin bu süreçteki en önemli amacı Avrupa Birliği’nden anlaşmalı olarak ayrılmak. Avrupa Birliği, ihracatımızın yüzde 44’ünü karşılıyor. Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra güçsüzleşmek istemiyoruz. Dış dünyayla ilişkilerimiz ve değerlerimiz asla değişmeyecek. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkiyi tek kelimeyle ifade etmek gerekirse ‘Güven’ kelimesini kullanmam doğru olur” şeklinde konuştu.