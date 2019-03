Bakan Pekcan: İş hayatındaki kadın oranı yüzde 24'lerden, yüzde 34'lere geldi

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU (Kocaeli), (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan kadın girişimcilere çok önem verdiklerini belirterek, "Son 10 yılda iş hayatındaki kadın oranı yüzde 24'lerden, yüzde 34'lere gelmiş durumda ama OECD ortalaması yüzde 51,3. Demek ki daha gidecek çok yolumuz var. Ben bunu her zaman bir avantaj olarak görüyorum. Demek ki bizim kullanılmamış bir potansiyelimiz var, bunun için çok şanslıyız" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 'Kadınlar buluşuyor ticareti konuşuyor' programında kadınlarla bir araya geldi. Bakan Ruhsar Pekcan bu sene Birleşmiş Milletler'in temasının 'Eşit düşün, zekice geliştir, bölüşüm için üretim yap' olduğunu belirterek, "Eşitliğe giden yol teknolojiden yenilikten, inovasyondan geçiyor. Biz kadın girişimcilerimize çok önem veriyoruz, bakanlık olarak da hükümet olarak da. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonlarıyla da son 10 yılda iş hayatındaki kadın oranı yüzde 24'lerden, yüzde 34'lere gelmiş durumda ama OECD ortalaması yüzde 51,3. Demek ki daha gidecek çok yolumuz var. Yani benim açımdan, ben bunu her zaman bir avantaj olarak görüyorum. Demek ki bizim kullanılmamış bir potansiyelimiz var, yüzde 15-20'lerde biz bunun için çok şanslıyız. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi orta gelir düzeyindeki ülkelerden yüksek gelir düzeyindeki ülkelere geçiş yapmak. Bu doğrultuda biz çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bunu da ancak daha fazla ihracat ve daha fazla katma değerli ihracatla mümkün" dedi.

'2018 YILINI 168 MİLYAR DOLAR GİBİ REKOR İHRACATLA KAPATTIK'

Yılı yüksek bir ihracat oranıyla kapattıklarını söyleyen Bakan Pekcan, "2018 yılını 168 milyar dolar gibi rekor ihracat ile kapattık. Yine bu sene ilk 2 ayda 28 milyar dolar gibi ihracat gerçekleştirdik. En önemlisi de ihracatın ithalatın karşılama oranı geçen sene yüzde 75'lere bu sene de iki ayda yüzde 87'ye geldi. Yani dış finansman ihtiyacımızı biz 2 ayda 10,8 milyar dolar azalttık. Bu demek ki hem dış borçlanmamız azalacak aynı zamanda da ülke büyümesine katkı sağlayacak. 2018'in 3'üncü çeyreğinde dış ticaretin ülke büyümesine katkısı 6,73 oldu son çeyreğinde ise 9,73 oldu. Biz Ticaret Bakanlığı olarak kadınlarımızı, esnafımızı, gençlerimizi, KOBİ'lerimizi merkeze alarak ticaretimizi kolaylaştırmak ve ihracatımızı artırmak yönündeki hedeflerimize çalışıyoruz. Bugün küresel ekonomiye yön veren yenilikçi şirketlerin hemen hepsinin kurucuları genç girişimcilerdir. Bu bir tesadüf değil, dolayısıyla biz gençlerimize de yenilikçi yatırımları için o vizyonlarına destek olmak için kadın girişimcilerimizle beraber destek olmak zorundayız. Biz de bu doğrultuda bakanlığımızda şubat ayı itibariyle İhracat Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığı'nı kurduk. Bu arada kadınlarımız ve gençlerimiz arasında bir hat oluşturduk. Bir tarafında bakanlık olarak bizler varız her aşamada destekleriyle sizleri hazırlar, sizlerin projelerini dinlemeye ve sizleri yönlendirmeye hazırlar. Bir tarafında da sizler varsınız. Sizlerin daha çok rekabetçi olabileceği alanlarda bizler sizleri yönlendirmek isteriz, sizlerin projelerini dinlemek isteriz" diye konuştu.

'200 MİLYON DOLAR İHRACAT KREDİSİ TAHSİS ETTİK"

Bakanlık olarak yüzde 51'i ve üzeri kadınlara ait olan firmaların kullanımına 200 milyon dolar ihracat kredisi tahsis ettiklerini ifade eden Bakan Pekcan, şu açıklamada bulundu:

"Aynı zamanda İhracat Destek Ofisleri kurduk şu ana kadar 21 ilde 31 ofis kurduk, yıl sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştıracağız. İhracat Destek Ofisleri'nde ise ihracat ile ilgili her türlü sorununuzun cevabını bulabileceksiniz zaten bunlar da bakanlığımızla birlikte online olarak çalışıyorlar. Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığı'nı kurarken amacımız bakanlığımızın çok güzel destekleri var. Lütfen sizler de bunları takip edin kolaydestek.gov.tr diye bir web sitesi kurduk. Animasyonlarla bunu en basit şekilde bunları size anlatıyoruz. Mutlaka sizlerin de yararlanacağı bakanlığımızın destekleri vardır. Devlet çok güzel destekler veriyor ihracatçısına. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara biz müjdemiz var yüzde 51'i ve üzeri kadınlara ait olan firmalarımızın kullanımını 200 milyon dolar ihracat kredisi tahsis ettik Eximbank kanalıyla. Artı 100 milyon TL, buyurun güle güle harcayın yeter ki siz ihracat yapın. Hepimizin başımızın tacısınız. "