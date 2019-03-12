Bakan Pekcan: İş hayatındaki kadın oranı yüzde 24'lerden, yüzde 34'lere geldi (2)

'İHRACATIMIZI ARTIRMAYI BAŞARDIK'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen 'Bölgesel İstişare Toplantısı' nda iş insanları ile bir araya geldi. İhracatla ve ekonomik verilerle ilgili açıklama yapan Pekcan, "Biz 2018 yılında Cumhuriyet tarihinin rekoru 168 milyar dolar ihracatla kapattık. Ama bu arada bir önemli adım daha vardı ki, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63'ten, yüzde 75'e geldi. Demek ki biz dış finansman ihtiyacımızı bu doğrultuda azalttık. 2019 hedefimiz de bu doğrultuda olacak. Hem dış finansman ihtiyacımızı azaltırken bir taraftan da Türkiye'nin büyümesine dış ticaret olarak katkı sağlıyoruz" dedi.

Şu anda küresel ekonominin küçülmekte olduğunu ifade eden Pekcan, şöyle konuştu:

"Dünyadaki dış ticaret verilerinin küresel ekonomiye oranı azalmakta. 90'larda küresel ekonominin başına bu oran yüzde 30'larda, 2008'de yüzde 61'de, 2018'de yüzde 58'e gerilemiş. IMF verilerine göre küresel ekonomideki büyüme beklentisi yüzde 4'ten, 3.9'a, 3.7'ye ve sonra 3.5'e revize edildi. Dünya Ticaret Örgütü'ne göre de dünya ticaretinin büyümesi 3.9'dan, 3.7'ye revize edildi ama 19 Şubat'ta Dünya Ticaret Örgütü'nün açıklaması var, Ocak ayı ön verilerine göre dünya ticaretinin büyümesini 3.7'den aşağı doğru revize edebiliriz. Avrupa Birliği'nin büyümesi revize edildi IMF tarafından. En büyük ticaret ortağımız Almanya'nın büyümesi 2'den 1.3'e, geriledi. Bizim en büyük ihracat yaptığımız ülke Almanya'nın Aralık ayı ithalatı yüzde 4.7 düştü. İkinci en büyük ihracat yaptığımız ülke İngiltere'nin aralık ayı ithalatı yüzde 4.2 düştü ama bütün bu koşullara rağmen biz ihracatımızı artırmayı başardık, bu gerçekten büyük bir başarı. Türkiye'deki rakamları dinlerken dünya nereye gidiyor ona da bakmamız gerekiyor" dedi.