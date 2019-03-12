HABER

Bakan Pekcan: İş hayatındaki kadın oranı yüzde 24'lerden, yüzde 34'lere geldi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 17:51 | Son Güncelleme

'İHRACATIMIZI ARTIRMAYI BAŞARDIK' Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen 'Bölgesel İstişare Toplantısı' nda iş insanları ile bir araya geldi.

Bakan Pekcan: İş hayatındaki kadın oranı yüzde 24'lerden, yüzde 34'lere geldi (2)

'İHRACATIMIZI ARTIRMAYI BAŞARDIK'
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen 'Bölgesel İstişare Toplantısı' nda iş insanları ile bir araya geldi. İhracatla ve ekonomik verilerle ilgili açıklama yapan Pekcan, "Biz 2018 yılında Cumhuriyet tarihinin rekoru 168 milyar dolar ihracatla kapattık. Ama bu arada bir önemli adım daha vardı ki, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63'ten, yüzde 75'e geldi. Demek ki biz dış finansman ihtiyacımızı bu doğrultuda azalttık. 2019 hedefimiz de bu doğrultuda olacak. Hem dış finansman ihtiyacımızı azaltırken bir taraftan da Türkiye'nin büyümesine dış ticaret olarak katkı sağlıyoruz" dedi.
Şu anda küresel ekonominin küçülmekte olduğunu ifade eden Pekcan, şöyle konuştu:
"Dünyadaki dış ticaret verilerinin küresel ekonomiye oranı azalmakta. 90'larda küresel ekonominin başına bu oran yüzde 30'larda, 2008'de yüzde 61'de, 2018'de yüzde 58'e gerilemiş. IMF verilerine göre küresel ekonomideki büyüme beklentisi yüzde 4'ten, 3.9'a, 3.7'ye ve sonra 3.5'e revize edildi. Dünya Ticaret Örgütü'ne göre de dünya ticaretinin büyümesi 3.9'dan, 3.7'ye revize edildi ama 19 Şubat'ta Dünya Ticaret Örgütü'nün açıklaması var, Ocak ayı ön verilerine göre dünya ticaretinin büyümesini 3.7'den aşağı doğru revize edebiliriz. Avrupa Birliği'nin büyümesi revize edildi IMF tarafından. En büyük ticaret ortağımız Almanya'nın büyümesi 2'den 1.3'e, geriledi. Bizim en büyük ihracat yaptığımız ülke Almanya'nın Aralık ayı ithalatı yüzde 4.7 düştü. İkinci en büyük ihracat yaptığımız ülke İngiltere'nin aralık ayı ithalatı yüzde 4.2 düştü ama bütün bu koşullara rağmen biz ihracatımızı artırmayı başardık, bu gerçekten büyük bir başarı. Türkiye'deki rakamları dinlerken dünya nereye gidiyor ona da bakmamız gerekiyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Pekcan: İş hayatındaki kadın oranı yüzde 24'lerden, yüzde 34'lere geldi (2)Bakan Pekcan: İş hayatındaki kadın oranı yüzde 24'lerden, yüzde 34'lere geldi (2)Bakan Pekcan: İş hayatındaki kadın oranı yüzde 24'lerden, yüzde 34'lere geldi (2)Bakan Pekcan: İş hayatındaki kadın oranı yüzde 24'lerden, yüzde 34'lere geldi (2)

Meğer onlar da bağımlıymış! İşte erkeklerin en çok yaptırdığı estetikler Meğer onlar da bağımlıymış! İşte erkeklerin en çok yaptırdığı estetikler
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandıTürkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
BUDO'dan sefer iptaliBUDO'dan sefer iptali
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş olarak bulundu

'Özür dilerim, hakkınızı helal edin' Yürek burkan olay!

Erzincan'da muhtarlık kavgası ölümle bitti

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Kuzenini işte böyle öldürdü

Kuzenine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

Eşinin çalıştığı iş yerinin önüne gidip kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yerinin önüne gidip kendini yakmaya kalktı

7.5 milyon yıllık fosiller sergilenmeye başlandı

7.5 milyon yıllık fosiller sergilenmeye başlandı

Kocaeli'de camilerde siren çaldı

Kocaeli'de camilerde siren çaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.