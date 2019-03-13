HABER

Bakan Pekcan: İş hayatındaki kadın oranı yüzde 24'lerden, yüzde 34'lere geldi (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 00:25 | Son Güncelleme

TİCARET ODASINI ZİYARET ETTİ Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

TİCARET ODASINI ZİYARET ETTİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Bakan Pekcan'ı burada Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş ve Bolu TSO'ya bağlı çalışan kadın girişimciler ile iş insanları karşıladı. TSO binası içinde bulunan konferans salonunda konuşan Bakan Pekcan, "Biz Türk milleti olarak kalkınmış, müreffeh, güçlü itibarlı ve istikrarlı bir Türkiye için 82 milyon ele ele verdik ve çalışıyoruz. İçimizde işçimiz var, tüccarımız var, sanayicimiz var, ihracatçımız var. Her kesimden insanımız var. Hepimizin tek bir amacı var. Türkiye'yi daha da kalkınmış, orta gelir seviyesinden yüksek gelirli seviyesine taşıyabilmek. Bakanlık olarak da politikalarımızı, vizyonumuzu bu doğrultuda yönlendiriyoruz. Bu da daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracatla mümkündür. Bu yönde Bakanlık olarak rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla tasarıma, markalaşmaya, teknolojiye önem vererek daha fazla rekabetçi olmak. Dünyanın dijitalleştiği dönemde dijitalleşmeye önem vererek dış ticaret ve gümrüklerde dijitalleşmeye ve şeffaflaşmaya önem veriyoruz" dedi.

Bakan Pekcan'a konuşmasının ardından Bolu TSO Başkanı Türker Ateş tarafından Bolu'nun Göynük ilçesine ait e-ticaret yöntemi ile internetten satışı yapılan yöresel tekstil ürünleri hediye edildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Özhaseki: Yalanlar silsilesi devam ediyorÖzhaseki: Yalanlar silsilesi devam ediyor
İngiltere Parlamentosu, ikinci kez Brexit Anlaşmasını reddettiİngiltere Parlamentosu, ikinci kez Brexit Anlaşmasını reddetti

En Çok Okunan Haberler

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet anketlerle her gün fal açarken biz sahadayız

'Anketlerle seçim falı açıyorlar'

Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerine peşkeş çekiliyor

'Birilerine peşkeş çekiliyor!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beylikdüzü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Bakan Koca açıkladı! Sağlık vadisi geliyor

Bakan Koca açıkladı! Sağlık vadisi geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.