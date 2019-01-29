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Bakan Pekcan, Japon mevkidaşı Seko ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 18:05 | Son Güncelleme

İsviçre’deki Davos Zirvesi’ne katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile görüştü.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İsviçre’de gerçekleşen Dünya Ekonomi Forumu programı kapsamında Japonya’nın Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile bir araya geldi.

İsviçre’deki Davos Zirvesi’ne katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile görüştü.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İsviçre’de gerçekleşen Dünya Ekonomi Forumu programı kapsamında Japonya’nın Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Japonya arasındaki ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığı kaydedildi. Pekcan ve Seko’nun ülkeler arasındaki müzakerelerin ve devam eden ekonomik ortaklık anlaşmasının en kısa zamanda tamamlanması kararlaştırıldığı kaydedildi.
Görüşmede ayrıca yatırım alanlarında iş birliğin derinleşmesi için var olan imkânların daha fazla değerlendirilmesi üzerinde duruldu. Tarafların Haziran ayında Japonya’da düzenlenecek G20 toplantılarında tekrar bir araya geleceği öğrenildi.

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