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Bakan Pekcan, Kasapoğlu ve Turan, Manisa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 12:57 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan Manisa'nın Demirci ilçesini ziyaret etti.

Cemil SEVAL- Kamil AKYOL / DEMİRCİ (Manisa) (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan Manisa'nın Demirci ilçesini ziyaret etti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan bu sabah havayoluyla Ankara'dan Uşak'a, oradan da Manisa'nın Demirci ilçesine geldi. 3 bakan protokol üyeleri tarafından Turgut Özal Spor sahasında karşılandı. Bakanlar ilk olarak yapımı süren Demirci- Köprübaşı karayolundaki çalışmaları inceledi. Bakan Turan, burada yapılan çalışmalarla ilgili olarak Karayolları 2. Bölge Müdürü Yakup Dost'tan bilgi aldı. Projenin gelecek yıl içerisinde bitirileceği öğrenen bakanlar, Demirci Hükümet Konağı Toplantı Salonu'na geçerek, Demirci Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından heyet, Demirci Hemşehri Buluşması'na katılmak üzere Akıncılar Düğün Salonu'na geçti.

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