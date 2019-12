Bakan Pekcan, Kasapoğlu ve Turhan, Manisa'da (3)

BAKAN KASAPOĞLU'NUN MEMLEKETİ KULA'YI ZİYARET ETTİLER

Manisa'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Demirci ilçesinin ardından helikopterle Kula'ya geldi. İlçe şehitliği önünde protokol üyeleri ve halk tarafından karşılanan bakanlar, beraberindeki heyet ile birlikte esnaf ziyareti yaptı. Kula ziyaretinde bakanlara, Vali Ahmet Deniz, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, sivil toplum kuruluş başkanları, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları eşlik etti.

BAKAN KASAPOĞLU, YEREL LEZZETLERİ TANITTI

Memleketi Kula'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile birlikte esnaf ziyareti yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, esnafın kendilerine ikram ettiği yerel lezzetleri tanıttı. Kula Gençlik Efe Yaren Ekibi'nin yaren gösterileri eşliğinde yapılan esnaf ziyaretinde, Bakan Kasapoğlu, Leblebiciler çarşısından geçerken coğrafi işaretli Kula Leblebisi'ni Bakan Pekcan ve Bakan Turhan'a ikram etti, daha sonra leblebinin yapılış aşamaları ve lezzetini anlattı.

Esnaf ziyaretinin ardından heyet, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen hemşehri buluşması programına katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz, 3 bakanı Manisa'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vatan aşkıyla hizmet ettikleri Manisa'ya kabinedeki Manisalı bakanların büyük destekleriyle çeşitli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Vali Deniz, hizmetleri destekleyen bakanlara teşekkür etti.

BAKAN TURHAN: ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNİ GELİŞTİRME GAYRETİNDEYİZ

Ardından halka hitap eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kadim medeniyetlere şahitlik etmiş Kula ilçesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiklerini dile getirdi. Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bakan Turhan, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sizlerin verdiği emaneti, size hizmet etmek amacıyla 17 yıldır koşuyoruz. Ülkemizin her köşesini imar etme konusunda, her alanda geliştirme konusunda, sağlıkta, eğitimde, turizmde, ticarette, kültürde her alanda, ülkemizin her bölgesinde birçok yatırımlar yaptık. Milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin gayreti içinde olduk. Bunun içindir ki, milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza bu görevi 17 yıldır veriyor ve hizmet kervanı devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset sahnesine çıktığı günden beri, hizmet siyaseti ile buluşan milletimiz, Cumhurbaşkanımızı bugüne kadar bağrına bastı, destekledi ve hizmeti, emaneti ona teslim etti. Biz de onun ekipleri olarak, onun yanında çalışan yol arkadaşları olarak, ona yetişmeye çalışıyoruz, sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin her köşesinde bölünmüş yollar yaptık, havaalanları yaptık, hızlı demiryolları yaptık, limanlar yaptık. Ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısını, bugün dünyada hatırı sayılır bir noktaya getirdik ve bu altyapı sayesinde, çok şükür ülkemiz büyüdü ve gelişti. Tabii bunu çekemeyen bazı bedbahtlar var, kıskananlar var, önümüze mayın döşeyenler var. tezgah ve tuzak kuranlar var. Biz de bunlara aldıramadan, bu oyunları bozarak, bu tezgahları yıkarak milletimize hizmet etmeye, büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Yeter ki, Allah birliğimiz beraberliğimiz, dirliğimizi ve dirayetimizi bozmasın Rabbim başımızdan Recep Tayyip Erdoğan'ın eksik etmesin."

BAKAN PEKCAN: BM'DE TEK DÜNYA LİDERİ, KONUŞMASINI YAPAN BİZİM LİDERİMİZDİ

Bakan Turhan'ın ardından konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyayı dize getiren konuşmasının ve ABD Başkanı Donald Trump'un, Erdoğan ile ilgili dünya basınına verdiği cevabın tüm Türkiye'yi olduğu gibi kendisine de onurlu hissettirdiğini söyledi. Bakan Pekcan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, tüm bakan arkadaşlarımız ile birlikte 7/24 aktif görev yapıyoruz ve çok iyi bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Sanki bir genel müdürlük gibiyiz. Bütün kabine, iş birliği ile ahenk içinde çalışıyoruz. Rabbim bozmasın ve bu çalışmalarımıza yenilerini eklemekte nasip etsin. Ben burada size, bu yıl yaşadığım iki onurumu paylaşacağım. Bir tanesi, Birleşmiş Milletler de sayın Cumhurbaşkanımızın bütün dünyayı hizaya getiren konuşmasıydı. Mazlumun, ezilenin arkasında bir dünya lideri konuştu. Onun dışında kendilerine dünya lideri diyenler, seçim için konuşan başkan adaylarıydı bana göre. Tek dünya lideri, konuşmasını yapan bizim liderimizdi. Daha sonra tekrar Washington'da Sayın Trump'ın misafiri olduk. Aynı gün canlı yayında azil görüşmeleri yapılıyordu Trump'la ilgili. Tabii ki bütün dünya basını orada. Bizde sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber oradaydık. Sayın Trump'a 'Azil sürecini izlediniz mi dediler?' ve sayın Trump'un cevabı şu oldu; 'Bugün benim çok önemli bire misafirim var, bugün sadece onunla ilgileneceğim, ondan daha önemli işim yok' dedi. İşte budur. Bizlerde sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunda görevlerimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki sizlerle beraber, esnafımızla beraber, sanatçılarımızla, kooperatiflerimizle, tüccarımızla ,tacirimizle ihracatçımızla, sanayicimizle ve öğrencimizle hep beraber Türkiye'nin refah seviyesini artırmak ve bir üst düzey gelirine çıkarmak için çalışıyoruz."

BAKAN KASAPOĞLU: BUGÜN HER ALANDA ZİRVEYE OYNAYAN BİR TÜRKİYE VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkeye hizmet etmenin gururuyla her gün ülkenin gelişmesi için çalıştıklarını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Kula'da, diğer bakanlarla birlikte hemşehrileri ile buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Dünyanın en genç nüfusa sahip ülkeleri arasında yer aldıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'ye katılmaya hak kazanması ile bir tarih daha yazdıklarını vurguladı. Bakan Kasapoğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, 17 yıldır, ekonomiden sanayiye, ticarete, sağlığa, ulaştırmaya kadar, spora kadar her anlamda pek çok açıdan devrim niteliğinde işler yapmış, hizmetleri ortaya koymuş bir hizmet anlayışımız var. Tabii ki Cumhurbaşkanımız, onun liderliği, vizyonu, kararlılığı bizler için en önemli ilham ve motivasyon kaynağıdır. Kendilerinin liderliğinde inşallah yarınlara birlikte, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Attığımız her adımda, çalıştığımız her konuda ülkemizi, memleketimizi büyütmenin ve geliştirmenin gayreti ve çabasında olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bu aziz gençlerin bakanlığıdır. 20 milyon genç ile, dünyanın en genç nüfuslarından birine sahibiz. Gençlerimiz için her şey, her ürettiğimiz değer gençlerimize. Çünkü yarın onlar kutsal emaneti alacaklar ve yarınlara taşıyacaklar. Hamdolsun, bugün her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var. Birleşmiş Milletler'deki Cumhurbaşkanımızın meydan okumasından, ekonomide kurulan tuzaklara karşı, tüm tuzakları bertaraf etmemizden pek çok açıda, pek çok örneği hep beraber yaşıyoruz. En son milli takımımızın başarısı ile gururlandık. A Millilerimiz futbolda, birilerinin rahatsız olduğu asker selamıyla birlikte, o askere kurban olsunlar. Adaletiyle, şefkatiyle, merhametiyle sadece bu ülkenin değil, bölgenin ve insanın esenliği için çalışan, çaba gösteren askerimizin o kutsal selamından rahatsız oldular. Ama hamdolsun milli takımımız, tüm onlara, onların tuzaklarına ve spekülasyonlarına meydan okurcasına EURO 2020'ye hak kazandı. İnşallah en güzel şekliyle bu şanlı milleti de temsil edecekler. Biz onlarla gururlanmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından bakanlara ve protokol üyelerine hediyeler verilmesiyle program sona erdi. Programın ardından ilçedeki iş insanlarıyla bir araya gelen bakanlar ve protokol üyeleri, basına kapalı yapılan toplantıda istek ve sorunları dinledi. Son olarak, ilçenin tarihi konaklarından Beyler Evi'ne gidip yerel lezzetlerden oluşan akşam yemeğine katılan bakanlar, ardından Kula'dan ayrıldı.

Hasan YİĞEN- Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)

FOTOĞRAFLI