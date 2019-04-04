HABER

Bakan Pekcan: Mart ayı ihracat rekoru kırdık

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:57 | Son Güncelleme

  Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre Mart ayında ihracatın yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar olduğunu, bu rakamın Mart ayı ihracat rekoru olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre Mart ayında ihracatın yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar olduğunu, bu rakamın Mart ayı ihracat rekoru olduğunu söyledi. Bakan Pekcan, Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre de ihracatın 15 milyar 488 milyon dolar olduğunu kaydetti. Bakan Pekcan, ithalatın ise mart ayında yüzde 17,81 azalarak 18 milyar 299 milyon dolara gerilediğine bildirdi.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Pekcan, "Bu senenin ilk 3 ayında ihracatımız yüzde 3,34 artmış, ithalatımız yüzde 21,46 azalmıştır. 2019'un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları yakalamış bulunuyoruz. Burada çok önemli bir gösterge olan ihracatın ithalatı karşılama oranı da dış finansman ihtiyacımızı azaltmaktadır. 2018 yılının mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73 iken Mart 2019'da bu rakam yüzde 89,3. Geçen yılın ilk 3 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67,1, bu yılın ilk 3 ayında bu rakam yüzde 88,2 oldu. Geçen sene martta 6 milyar dolar olan dış ticaret açığımız bu yıl aynı ayda 1 milyar 966 milyon dolar olup, sadece martta dış finansman ihtiyacımız 4 milyar dolar aşağı yönlü geldi. İlk çeyrekte ihracatın ithalatı karşılama oranı ve dış ticaret açığımız 15,2 milyar dolar gerileyerek, bu rakam kadar dış finansman ihtiyacımız azalmıştır. Bu, ihracat ailesinin büyük bir başarısıdır" dedi.

'TÜRKİYE GÜNDEMİ EKONOMİYE ODAKLANDI'
Bakan Pekcan, seçim sonrası Türkiye gündeminin ekonomiye odaklandığına dikkat çekerek, ekonominin her alanında önemli adımlara imza atmak üzere gayret gösterdiklerini belirtti. Pekcan, bakanlık olarak aylık verileri gün gün, saat saat takip ettiklerini ve değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Politikalarımız, stratejilerimiz ve müdahalelerimizle Türkiye'nin dış ticaretinin ülke için büyük bir değer olması amacıyla devamlı çalışıyoruz" diye konuştu.

'KÜRESEL EKONOMİDEKİ RÜZGARLAR HIZ KESTİ'
Bakan Pekcan, dış ticaretin küresel ekonomiden etkilendiği kadar küresel ekonomiyi de etkileyen bir unsur olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:
"Küresel ticaretin küresel ekonomiye oranı azalıyor. Korumacılık önlemleri artarak devam ediyor. Maalesef son bir ayda, küresel ekonomide belirsizlik olarak saydığımız hiçbir faktörde olumlu bir gelişme yaşanmadı. ABD-Çin ticaret uyuşmazlığı, yavaşlayan Avrupa ekonomisi ve Brexit belirsizliği küresel ticareti olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kısacası, küresel ekonomideki rüzgarlar hız kesti, ihracatçı ülkelerin yelkenlerini artık eskisi gibi şişirmiyor; ama biz yolumuza hızla devam etmek zorundayız ve ediyoruz."

'İHRACAT, EKONOMİNİN EN GÜÇLÜ KAYNAKLARINDAN'
Pekcan, martta dış ticaretin milli gelire oranının yüzde 50'yi bulduğunu ifade ederek, "Geçen yılın son çeyreğindeki büyüme rakamlarına göre net ihracatın büyümeye sağladığı katkı 9,7 puan. Küresel ekonomideki tüm olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi 2018'de yüzde 2,6 büyüdü. Net ihracatın Türkiye ekonomisine geçen yılki katkısı yüzde 4,2. Bu rakamlar da gösteriyor ki ihracat, Türk ekonomisinin en önemli güç kaynaklarından biri hale gelmiştir. Güçlü ekonomilerin temelinde ihracat olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda yüksek gelirli ülkeler ligine yükselebilmesi için küresel piyasalarda başarılı olmak zorundayız. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak stratejilerimizi ve politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Bakan Pekcan'ın açıklaması
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

PARTNERTatilde yeni trend 'solomooning'Tatilde yeni trend 'solomooning'
Akyurt Aselsan Camii’nin temeli atıldıAkyurt Aselsan Camii’nin temeli atıldı
Başkan seçilince sözünü tutup, cep telefonu numarasını paylaştıBaşkan seçilince sözünü tutup, cep telefonu numarasını paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
23 Nisan'da poz vermişti! 32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

TÜYAP'ta stant devrildi!

TÜYAP'ta stant devrildi! Yaralılar var

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik!

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.