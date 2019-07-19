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Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 18:12 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 81 ilden gelen esnaf ve sanatkar odaları birlik başkanlarıyla bir araya geldi.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 81 ilden gelen esnaf ve sanatkar odaları birlik başkanlarıyla bir araya geldi. Pekcan, "Esnafımızı uluslararası işletmeler haline nasıl getirebiliriz, bu yönde çalışmalarımız var. Artık sizin rakipleriniz arka sokaktaki esnaf olmayacak, dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak" dedi.
Bakan Pekcan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda (TESK) 81 ilden gelen esnaf ve sanatkar odaları birlik başkanlarıyla bir araya geldi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, seçim döneminin sona erdiğine dikkat çekerek, "Artık geçim dönemi, ekmek parası. Bizim tek beklentimiz, açık yüreklilikse söylüyorum, kepengimizin açık kalması. Devlete yük olmadan kendi sanatımızla, ticaret erbabımızın meziyetleriyle ayakta kalabilme" dedi.

'YEMEK KARTLARIYLA İLGİLİ SIKINTILAR VARDI'
Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarların taleplerini takip ettiklerinin altını çizerek, "Yemek kartlarıyla ilgili sıkıntılar vardı, onların komisyon oranları çok yüksekti, bunu düzeltme yönünde çalışmalar yaptık. Hatta çok eleştiri aldık; ama orada ciddi bir çalışmamız oldu. Bunların en geç 30 gün içinde size ödemelerinin yapılması yönünde çalışma yaptık; ama bunun ne kadarı yerine geldi, size ödeme yapıyorlar mı? Bilemiyoruz. Şu anda ödemelerde aksama olduğunu duyuyoruz" ifadelerini kullandı
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'ESNAFIMIZI ULUSLARARASI İŞLETME HALİNE NASIL GETİREBİLİRİZ?'
Bakanlık teşkilatlanmasında; iç ticaretin, dış ticaretin ve gümrüklerin tek çatı altında olduğuna dikkat çeken Pekcan, "Bunu esnafımız için bir fırsata dönüştürmeyi planlıyorum. Bu doğrultuda da esnafımızın artık sadece yerel bir işletme olmasından ziyade, esnafımızı uluslararası işletmeler haline nasıl getirebiliriz, bu yönde çalışmalarımız var. Bunları beraber yapacağız. Eğitim hizmetlerimiz devam edecek bu doğrultuda. Artık sizin rakipleriniz arka sokaktaki esnaf olmayacak, dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak. E-ticaret bizim rakibimizse, biz onu kullanarak esnafımızı nasıl uluslararası arenada rekabetçi olacak bu doğrultuda çalışmalarımız var" şeklinde konuştu.

'TEDARİK VE DAĞITIM KOOPERATİFİ KURUYORUZ'
Zincir mağazaların üreticilerden doğrudan alım yapabildiğini ve sözleşmeyle üretim yaptırtabileceğini anımsatan Bakan Pekcan, "Sizler aracı kanalıyla mal aldığınız zaman daha pahalıya almış oluyorsunuz. Bunla ilgili bir çalışmamız var. Tedarik ve dağıtım kooperatifi kuruyoruz. Esnaf Sanatkar Genel Müdürlüğümüzle, kooperatifçiliği esnafın hizmetine nasıl sunabiliriz diye bir çalışmamız var. Eğer buradan bu kooperatifi sizlerle beraber şeffaf yönetilebilir ve denetlenebilir kooperatif yapısı oluşturursak, sizleri zincir marketlere karşı nasıl güçlendirebiliriz, ahilik ahlakını nasıl yaşatabiliriz, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Pekcan, ayrıca Ahi Evran Vakfı yasasına ilişkin çalışmaların Cumhurbaşkanlığı’na gönderildiğini de duyurdu. Toplantı Pekcan’ın konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüntü Dökümü:
-Bendevi Palandöken açıklama
-Ruhsar Pekcan açıklama
-Detaylar
Haber-Kamera:ANKARA, (DHA)-

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