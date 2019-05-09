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Bakan Pekcan: Şimdi havacılık sektörüyle beraber uçma zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:50 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bütün hedefimiz küresel ticaret zincirlerinde Türk firmalarının rolünü artırmak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bütün hedefimiz küresel ticaret zincirlerinde Türk firmalarının rolünü artırmak. Zemin tamam, biz hazırız, bakanlık da arkanızda, şimdi havacılık sektörüyle beraber uçma zamanı" dedi.

Ankara'da Ticaret Bakanlığı ile Boeing şirketi tarafından, 'Havacılıkta Tedarik Zinciri Geliştirme ve İhracat Konferansı' düzenlendi. Konferansa Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın ile yetkililer katıldı. Konferansta konuşan Bakan Pekcan, bakanlık olarak hedeflerinin önümüzdeki 10 yılda Türkiye'nin havacılık sektöründe yüksek gelirli ülkelerle yarışması olduğunu söyledi. Bunun yolunun yüksek teknolojili ihracata dayandığını belirten Bakan Pekcan, "Havacılık sektörü başta olmak üzere, otomotiv ve makina sektörlerinin de küresel tedarik ağlarına bağlanarak gelişme kat edeceğinin farkındayız. Bu alanda yapabileceklerimizi inceledik. Bakanlık olarak bu küresel firmaların yüksek katma değerli Türk firmalarına ilgileri oldukça yüksek. Bu ilişkinin sıkı ticari ilişkilere dönebileceğini gördük. Bu amaçla Yenilikçi Ticaret Platformu oluşturduk. Çalışmalarımızı bu platformda devam ettirdik. Dünyadaki küresel firmalar ile nasıl kendi firmalarımızı bir araya getirebiliriz diye çalıştık" dedi.

'ZEMİN TAMAM, BİZ HAZIRIZ'
Bakan Pekcan, bu tür konferanslara devam edeceklerini söyleyerek, şunları söyledi:
"Bütün hedefimiz küresel ticaret zincirlerinde Türk firmalarının rolünü artırmak. Zemin tamam, biz hazırız, bakanlık da arkanızda, şimdi havacılık sektörüyle beraber uçma zamanı. İhracatçılarımızı yarına hazırlamak, ülkemizin mal ihracatında konumunu yükseltmek amacıyla proje bazlı destek mekanizması olan Küresel Tedarik Zincirlerine Katılım Yetkinlik Desteğini oluşturduk. Bu anlamda sizlerin teknoloji kazanımınızı gerçekleştirerek yüksek kalite standartlarına geçişleri hızlandırmak, en önemlisi küresel firmalar ile uzun süreli iş ilişkilerinizi sürdürülebilir ve stratejik iş ilişkileri haline gelmesine destek vereceğiz. Şu anda sadece 3 firma yararlanmaktadır. Bu desteğe katılıma daha fazla firmaları davet etmek istiyoruz. Bu yüzden hepinizi bugün buraya davet ettik."

Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın ise, Boeing'in 70 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de olduğunu belirterek, bu süre zarfında Türk havacılığının yükselen bir başarı kaydettiğini ifade etti.

Görüntü dökümü

-Yapılan açıklamalardan genel ve detaylar

Selen YALAZ-Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

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