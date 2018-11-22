HABER

Bakan Pekcan: Tarıma dayalı sektör ihracatçılarına 200 milyon dolarlık ek finansman sağlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 12:31 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, yeni başlattığı 'mevsimsel kredi destek programı' uygulaması ile bu yılsonuna kadar tarıma dayalı sektör ihracatçılarına 200 milyon dolarlık ilave finansman sağlayacak" dedi.

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, yeni başlattığı 'mevsimsel kredi destek programı' uygulaması ile bu yılsonuna kadar tarıma dayalı sektör ihracatçılarına 200 milyon dolarlık ilave finansman sağlayacak" dedi.

Bakan Pekcan, yazılı basın açıklamasında, istihdam ve sanayide stratejik öneme sahip tarım sektörünün, ihracatıyla Türkiye dış ticaretinde önemli bir paya sahip olduğunu belirtti. Türk Eximbank'ın, tarım sektörüne ve ihracata artı değer kazandırılması amacıyla, tarıma dayalı ürün ihracatının finansmanında daha etkili olmasının kararlaştırıldığını vurgulayan Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, sektörde özellikle mevsimsel alımlar ve alım dönemleri itibarıyla finansmana ihtiyacın yoğun olduğu dönemler için 'Mevsimsel Kredi Destek Programı' uygulamaya alınmıştır. Türk Eximbank, yeni başlattığı bu uygulamasıyla 2018 sonuna kadar pamuk, incir, üzüm, zeytin, fındık, kayısı ve diğer tarım ürünleri ihracatı yapan firmalarımıza 200 milyon dolar ilave finansman sağlayacaktır. Bu kapsamda tarım ürünleri ihracatçılarımızın Türk Eximbank’tan kredi taleplerine öncelik verilecek ve önümüzdeki yıllarda mevsimsel kredi destek programı uygulamasına devam edilerek, tarım sektörüne kullandırılan kredilerin toplam krediler içindeki payı artırılacaktır."
Bakan Pekcan, ülke ihracatçılarına 12 şube ve 14 irtibat bürosuyla hizmet veren Türk Eximbank'ın, tarım sektöründe faaliyet gösteren ihracatçıların uygun finansman olanaklarından azami bir şekilde faydalanmasına önem verdiğini de ifade ederek, "Bu bağlamda gerçekleştirilen firma ziyaretleri, toplantı, seminer eğitim gibi faaliyetlerle Eximbank, desteklerini firmalarımıza etkin şekilde tanıtmaktadır."

Görebilmek için birbirleriyle yarıştılar! Tüm bu kalabalığın nedeni...Görebilmek için birbirleriyle yarıştılar! Tüm bu kalabalığın nedeni...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri unutmadıİstanbul Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri unutmadı
İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'danİstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Süper Lig'de Rooney bombası!

Süper Lig'de Rooney bombası!

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli özel harekat polisi ormanlık alanda ölü bulundu

Emekli özel harekat polisi ormanlık alanda ölü bulundu

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

'Liderlerin örgücüsü!' Müşterilerini duyan şaşıp kalıyor

'Liderlerin örgücüsü!' Müşterilerini duyan şaşıp kalıyor

Hasan Cemal: Türkiye'ye döneceğim!

Hasan Cemal: Türkiye'ye döneceğim!

HDP Diyarbakır İl Başkanı hakkında 15 yıl hapis istemi

HDP Diyarbakır İl Başkanı hakkında 15 yıl hapis istemi

İstanbul Boğazı kapatıldı! Dünyanın en büyük inşaat gemisi geçiyor

İstanbul Boğazı kapatıldı! Dünyanın en büyük inşaat gemisi geçiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.