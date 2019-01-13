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Bakan Pekcan: Ticaret rekoru ihracatçının başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 11:29 | Son Güncelleme

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ve TÜGİAD üyeleri, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı ziyaret etti.

Bakan Pekcan: Ticaret rekoru ihracatçının başarısı

İSTANBUL,(DHA) - TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ve TÜGİAD üyeleri, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı ziyaret etti. Türkiye’de ihracat gündeminin konuşulduğu ziyarette Pekcan, “Bizim işimiz sizin önünüzü açmak. Kırılan ticaret rekoru ihracatçının başarısı” dedi.
TÜGİAD’ın 17’inci dönem yönetim kurulu, yeni dönemde de üst düzey ilişkilerini arttırmak adına çalışmalara başladı. Profili enerji, inşaat, gayrimenkul, uluslararası müşavirlik, gıda, tekstil ve turizm gibi sektörlerden oluşan yeni yönetim kurulu, ilk resmi ziyaretini ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a gerçekleştirdi. Ziyarette ihracatçılara verilen destek, yurtdışı pazarlarındaki güncel durum, ihracatçıya yeşil pasaport verilmesi gibi konular konuşuldu.
Görüşmelerde TÜGİAD'ın güncel çalışmaları ile üyelerin sektörel faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
“BİZİM ASIL İŞİMİZ İHRACATÇININ YANINDA OLMAK”
TÜGİAD yetkilileri, ihracatta cumhuriyet tarihi rekorunun kırılması konusunda bakanı tebrik etti. Pekcan bu anlamda Türkiye’nin genç işadamlarını yeni yatırımlar ve teşviklerini arttırmaya davet ederek, “Bizim asıl işimiz ihracatçının yanında olmak ve onların işlerini kolaylaştırmak. Bizim işimiz sizin önünüzü açmak. Kırılan ticaret rekoru ihracatçının başarısı” diye konuştu. Pekcan, TÜGİAD üyelerine oluşturdukları ihtisas serbest bölgelerindeki start-up’lara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.
G-20’DE YER ALAN TEK STK
Konuşmasında TÜGİAD’ın Türkiye’yi G-20 Genç Girişimciler ittifakına temsil eden tek Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olduğuna dikkat çeken TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, bu anlamda imzalanan deklarasyonlar ile girişimcilik ekosisteminde vergi kolaylığı, kaliteli eğitim ve vize kolaylığı sağlanmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Şohoğlu, TÜGİAD’ın 2019 yılında öncelikli hedefinin ihracatı arttırmak olduğunu vurguladı.

Bakan Pekcan: Ticaret rekoru ihracatçının başarısı

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