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Bakan Pekcan, Trakya Bölge Toplantısı’na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 19:55 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: -"İnşallah bundan böyle lisanslı depoculara ürünü teslim eden üreticimiz elektronik belgesini alacak ve uluslararası piyasalarda da bu elektronik belgesiyle lisanslı depolardaki ürünlerini satabilecek. Fiilen 2019'da buna başlıyoruz"

EDİRNE (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İnşallah bundan böyle lisanslı depoculara ürünü teslim eden üreticimiz elektronik belgesini alacak ve uluslararası piyasalarda da bu elektronik belgesiyle lisanslı depolardaki ürünlerini satabilecek. Fiilen 2019'da buna başlıyoruz." dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen Trakya Bölge Toplantısı’nda, eş durumundan kendisinin de Keşan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğunu söyledi.

Türk Ticaret Merkezleri’nin açılmasıyla pek çok pazara ulaşılacağını belirten Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi, orta gelir düzeyinden yüksek gelir düzeyine geçmek. Bunun tek yolu da ürettiğimiz ve dünyanın her tarafına, pazarlarına sunduğumuz ürünlerdeki katma değeri yüksek, teknoloji, tasarım ve markalı ürünlere geçmek. Dolayısıyla hedefimiz bu yönde gelişmelerimizi ve çalışmalarımızı yönlendirmek. Bakanlık olarak da biz bu vizyonla projelerimizi ve mevzuatlarımızı güncelliyoruz. Şu an da etkin olamadığımız pazarlara, yeni stratejilere daha güçlü girmek için yol haritalarımızı belirledik, eylem planlarımızı hazırladık. 35 yeni ülke ve bölgeye talep odaklı, yeni vizyonlu Türk Ticaret Merkezleri açacağız. Bakanlık olarak bu merkezlere katılan firmalara kira ve pazara giriş destekleri veriyoruz. Bakanlıkta eskiden bu desteklere ulaşmak çok zordu, bilenler başvurabiliyordu sanki. Biz şimdi kolaydestek.gov.tr diye bir site oluşturduk, buraya girdiğiniz anda bakanlığın destekleri en basit şekilde anlatılıyor. İkinci olarak yapacağımız çalışmada bu desteklere başvuruları online olarak alacağız. Yazılım gerektirdiği için bir süreç gerekiyor."

-Lisanslı depoculukta elektronik sertifika

Lisanslı depoculukta 3 milyon tonun üzerinde kapasitenin olduğunu belirten Pekcan, "Edirne bölgemizde de 69 bin ilk aşamada sonra da 149 bin hedefimiz. Çok güzel bir örneğini burada gördük ve ürün ihtisas borsasını da kurduk orada sanal bir alışveriş de yaptık. İnşallah bundan böyle lisanslı depoculara ürünü teslim eden üreticimiz elektronik belgesini alacak ve uluslararası piyasalarda da bu elektronik belgesiyle lisanslı depolardaki ürünlerini satabilecek. Fiilen 2019'da da buna başlıyoruz." diye konuştu.

Ticaret sicil işlemlerini elektronik ortamda kolaylaştırmak için MERSİS sistemini kurduklarını anlatan Pekcan, çek ve bonodaki karşılıksız çekleri önlemek amacıyla kare kodlu çek ve bono uygulamasına başladıklarını kaydetti.

-İhracat rakamları

Geçen ay cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamının açıklandığını anımsatan Pekcan, "Ekim ayı itibarıyla yüzde 13.1 artışla 15 milyar 732 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Ekim ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96.7 oldu. Yıllıklandırılmış ihracatımız 166.8 milyar dolar oldu yüzde 7.9 artış ile. Yıl sonu hedefimiz de Allah'ın izniyle 170 milyar dolar." dedi.

- Edirne’ye İhracat Destek Ofisi açılacak

Trakya’dan daha fazla ihracat beklediğinin altını çizen Bakan Pekcan, Trakya’daki ihracat rakamlarının bölgeye yakışmadığını söyledi.

Gaziantep’i örnek gösteren Bakan Pekcan, "Gaziantep tek başına 7 milyar dolar ihracat yapıyor. Avrupa Birliği’ne yapıyor. Siz şurada kapısındasınız, bu imkanı kullanın. Bizden istediğiniz bir şey varsa gelin bize bildirin. İş insanımızın daha aktif olmasını bekliyoruz. Bulgaristan’dan, Yunanistan’dan gelip alışveriş yapıyorlar esnaf hayatından memnun ama biz odalarımızın daha aktif olmalarını, daha fazla ihracatçı olmalarını bekliyoruz. Biz Türkiye genelinde İhracat Destek Ofisleri açıyoruz, Edirne’yi de listemize ekliyoruz burada da ofis açacağız. Lütfen ihracatçı olun, özellikle, tasarıma, markalaşmaya, teknolojiye, yüksek katma değerli ürün ihracatında arkanızdayız." diye konuştu.

Pekcan, bereketli, tarih, kültür, turizm şehri, cesur girişimcilerin olduğu Edirne’nin ihracat rakamlarına üzüldüğünü ifade etti.

Bakan Pekcan, Kapıkule’de eylem planı hazırlandığını da duyurdu.

Daha fazla ihracat desteği vermek istediklerinin altını çizen Bakan Pekcan, "Daha fazla destek vermek istiyoruz ama isteyen yok." dedi.

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Edirne Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanlığı

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