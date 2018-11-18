Bakan Pekcan, Trakya Bölge Toplantısı’na katıldı

EDİRNE (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İnşallah bundan böyle lisanslı depoculara ürünü teslim eden üreticimiz elektronik belgesini alacak ve uluslararası piyasalarda da bu elektronik belgesiyle lisanslı depolardaki ürünlerini satabilecek. Fiilen 2019'da buna başlıyoruz." dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen Trakya Bölge Toplantısı’nda, eş durumundan kendisinin de Keşan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğunu söyledi.

Türk Ticaret Merkezleri’nin açılmasıyla pek çok pazara ulaşılacağını belirten Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi, orta gelir düzeyinden yüksek gelir düzeyine geçmek. Bunun tek yolu da ürettiğimiz ve dünyanın her tarafına, pazarlarına sunduğumuz ürünlerdeki katma değeri yüksek, teknoloji, tasarım ve markalı ürünlere geçmek. Dolayısıyla hedefimiz bu yönde gelişmelerimizi ve çalışmalarımızı yönlendirmek. Bakanlık olarak da biz bu vizyonla projelerimizi ve mevzuatlarımızı güncelliyoruz. Şu an da etkin olamadığımız pazarlara, yeni stratejilere daha güçlü girmek için yol haritalarımızı belirledik, eylem planlarımızı hazırladık. 35 yeni ülke ve bölgeye talep odaklı, yeni vizyonlu Türk Ticaret Merkezleri açacağız. Bakanlık olarak bu merkezlere katılan firmalara kira ve pazara giriş destekleri veriyoruz. Bakanlıkta eskiden bu desteklere ulaşmak çok zordu, bilenler başvurabiliyordu sanki. Biz şimdi kolaydestek.gov.tr diye bir site oluşturduk, buraya girdiğiniz anda bakanlığın destekleri en basit şekilde anlatılıyor. İkinci olarak yapacağımız çalışmada bu desteklere başvuruları online olarak alacağız. Yazılım gerektirdiği için bir süreç gerekiyor."