Bakan Pekcan, Türkiye

Gökhan ÇELİK - Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye - Paraguay İş Forumu'nda, "İş dünyamızla birlikte, ürünlerimizin, ticaretimizin çeşitlenmesi ve derinleşmesi üzerine ortak çalışmalar yapacağız" dedi.

Türkiye - Paraguay İş Forumu Beşiktaş'ta bir otelin toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Paraguay Sanayi ve Ticaret Bakanı Liz Cramer, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Olpak ve çok sayıda iş insanı katıldı. Toplantıda Paraguaylı Bakan, ülkesinin iş hacmi ve yatırımları konusunda geniş bir sunum yaptı. Ardından konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, "Coğrafi olarak bir birine uzak ülkeler olarak görünsek de ben iki ülkenin arasındaki ticari ekonomik ilişkileri geliştirecek büyük potansiyel olduğuna inanıyorum. 2018 yılın sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Paraguay'ı ziyaret ettiğimizde Sayın mevkidaşım Cramer ile bir araya gelip sohbet etme şansı bulduk. Bu sohbette de ikimizin hedeflerimizin aynı ve işbirliği alanında fırsatlar olduğunu gördük ve birlikte çalışmaya karar verdik. 2 ülke arasındaki bu dostluğun karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerimize de yansıtıp artırmamız gerekiyor. Gerçekten de bugünkü ticaret hacmimiz 2 ülkenin potansiyelini kesinlikle yansıtmamaktadır. Bu ticaretin yüzde 80'nini demir-çelik ve soya oluşturmaktadır" dedi.

"TİCARETİMİZİN ÇEŞİTLENMESİ VE DERİNLEŞMESİ ÜZERİNE ORTAK ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ"

Pekcan, “Sayın bakan sunumunda potansiyel sektörlerden bahsetti. Ben de toplantı öncesi kendilerine bizim yaptığımız çalışmayı bir dosya sundum kendilerine eminin o dosya üzerinde çalışacaklar. Biz de sayın bakanın sunumu üzerine çalışacağız. İş dünyamızla birlikte, ürünlerimizin, ticaretimizin çeşitlenmesi ve derinleşmesi üzerine ortak çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı. “KÜLTÜREL BİRLİKTELİĞİ DE TİCARETİMİZE YANSITACAĞIMIZDAN HİÇBİR KUŞKUMUZ YOK"

“Paraguay Latin Amerika'nın merkezinde bizim hedef pazarlarımızın tam da ortasında yer almaktadır" diyen Pekcan, "Benzer kültürlerimiz de var Paraguay ile. Bu açıdan coğrafi olarak uzak olmakla birlikte bu kültürel benzerliğimiz de bizi birbirimize yakınlaştırıyor. Bunu da Türk dizilerinin Paraguay ve Latin Amerika'da çok fazla izlendiğinden anlıyoruz. Kültürel birlikteliğimiz var. Bu kültürel birlikteliği de ticaretimize yansıtacağımızdan hiçbir kuşkumuz yok" şeklinde konuştu.