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Bakan Pekcan: "Türkiye genelinde denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 16:32 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaret İl Müdürlüklerimizin katkılarıyla haksız fiyat artışlarına karşı Türkiye genelinde denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaret İl Müdürlüklerimizin katkılarıyla haksız fiyat artışlarına karşı Türkiye genelinde denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Denetimlerimizin olumlu sonuçlarını görüyoruz. Türkiye genelinde yaptığımız denetimlerimizle fırsatçılara göz açtırmıyoruz" dedi.
Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Pekcan, 81 ilin Ticaret İl Müdürleri ile bir araya geldi. Pekcan, Ticaret Bakanlığında gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak hedeflerinin Türkiye’de ticaretin kolay ve güvenilir şekilde yapılmasını sağlamak olduğunu söyledi. İhracatın, dış ticaretin gelişiminin iç ticarete bağlı olduğuna işaret eden Pekcan, "Yüksek gelirli ülkeler liginde yer almamız için iç ticaretimiz hayati öneme sahiptir. Firmalarımız iç ticarette güçlenmedikçe, rekabetçi olamadıkları sürece, uluslararası arenada rekabetçi olabilmeleri mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu.
Pekcan, "İç ticarette, üreticisinden tüketicisine kadar tüm halkımıza refah getirecek şartları oluşturarak, modern bir piyasa ekonomisinin temellerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.
Bu kapsamda, esnaf ve sanatkarlar, tacirler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hizmet verdiklerini dile getiren Pekcan, Ticaret İl Müdürlüklerinin de Bakanlığın taşra teşkilatının en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti. Ticaret İl Müdürlüklerinin yalnızca rutin görevleri icra eden bir teşkilat olmadığını dile getiren Pekcan, müdürlüklerin sahada aktif olarak yer almasının ve vatandaşların yanında olmasının büyük önem taşıdığını kaydetti. Son dönemde döviz kurunda ve piyasalarda yaşanan geçici dalgalanmaları fırsata çevirmeye çalışanlara karşı Bakanlık olarak etkin bir mücadele yürüttüklerini hatırlatan Pekcan, "Ticaret İl Müdürlüklerimizin katkılarıyla haksız fiyat artışlarına karşı Türkiye genelinde denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Denetimlerimizin olumlu sonuçlarını görüyoruz. Türkiye genelinde yaptığımız denetimlerimizle fırsatçılara göz açtırmıyoruz" ifadelerini kullandı.
Pekcan, bu süreçte haksız fiyat artışları konusundaki özverili çalışmaları için Ticaret İl Müdürlerine ve dürüst ticaret yapan esnaf ve tacirlere teşekkür etti.

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