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Bakan Pekcan: "Ülkemizi bir üst lige taşıyacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 19:33 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kastamonu’daki programı sonrasında Çankırı’da ziyaretlerde bulundu.İlk olarak Korgun ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Pekcan yaptığı konuşmada, "Biz kalkınmış müreffeh itibarlı ve istikrarlı bir Türkiye için 82 milyon el ele verdik, hep beraber el ele verdik.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kastamonu’daki programı sonrasında Çankırı’da ziyaretlerde bulundu.
İlk olarak Korgun ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Pekcan yaptığı konuşmada, "Biz kalkınmış müreffeh itibarlı ve istikrarlı bir Türkiye için 82 milyon el ele verdik, hep beraber el ele verdik. Hep beraber işçimizle çiftçimizle sanayicimizle esnafımızla el ele verdik çalışıyoruz tek amacımız var ülkemizin yüksek gelir düzeyli ülkeler seviyesine getirebilmek. Hepimizin bildiği gibi ülkeler 2 ye ayrılıyor. Bir tasarım marka teknoloji üretenler birde bunları kullananlar. Üretenler bunu hem satarken kazanıyor biz borçlanıyoruz yine kazanıyor. Dolayısıyla bizim bu kısır döngüden çıkmamız lazım. Daha teknoloji üreten yüksek gelir düzeyine gelen ülkeler arasına gelmemiz lazım. Bizde bu doğrultuda çalışmalarımızı yönlendiriyoruz" dedi.
Bakan Pekcan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Sizlerin de çok iyi bildiği gibi kalkınmış hizmet odaklı ihracatı geliştiren ve her yönde çağdaş ve teknolojiyi yakalayan modern belediyecilik aslında. Ve bu modern belediyeciliğin içinde baktığınız zaman Japonya’dan Avrupa’ya kadar ülkesinin kalkınmasına belediyecilik hizmetleriyle destek vermemiş hiçbir ülke yok. Aslında bizim iktidarımızın başarısı da başarılı belediyecilik yatıyor arkasında ve temelinde. Dolayısıyla bizde ihracat odaklı ve hizmet odaklı çalışmalarımızda 31 Mart’tan sonra da belediye başkanlarımızla el ele vererek hizmet yarışında ülkemizi bir üst lige yükselteceğiz. Ben buradan belediye başkan adayımız Kamil Akel Bey’e başarılar diliyorum.hepimiz inşallah hayırlı haberler bekliyoruz 1 Nisan sabahında."
Yapılan konuşma sonrasında Bakan Pekcan Çankırı Merkez’de esnaflarla bir araya gelmek için ilçeden ayrıldı.

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