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Bakan Pekcan, "Ulusal Davranışsal Kamu Politikaları Konferansı"na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:32 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Ulusal Davranışsal Kamu Politikaları Konferansı”na katıldı.Bakanlık konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Bakan Pekcan, Türkiye’nin ekonomik zenginliğini ve insan kaynağının gücünü en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşların yaşam kalitesinin arttırmanın kendilerinin temel önceliklerinden birisi olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Ulusal Davranışsal Kamu Politikaları Konferansı”na katıldı.
Bakanlık konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Bakan Pekcan, Türkiye’nin ekonomik zenginliğini ve insan kaynağının gücünü en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşların yaşam kalitesinin arttırmanın kendilerinin temel önceliklerinden birisi olduğunu söyledi. Son dönemde dünyada kamu politikalarının davranışsal ekonomiyle bütünleşmeye yönelik güçlü bir eğilim ortaya koyduğunu kaydeden Pekcan, “Biz de Bakanlık olarak insanı merkeze alan çalışmalara ağırlık vermenin önemine inandık ve bu doğrultu da bu projeyle işe başlamış bulunuyoruz. Davranışsal Kamu Politikaları Projesi’yle Türkiye’de ilk defa kamu eliyle rastgele kontrol deneyini başarıyla yürüttük. Dış ticaret alanında yürütülen bu deney, bu alanda Bakanlığımızın ilk çalışması. Bu deney, Bakanlığımızın desteklerinin tabana yaymak ve henüz desteklere başvurmamış olan ihracatçımızın da desteklerden faydalanması yönünde başlattık” diye konuştu.
Bakanlığın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgiler veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şunları kaydetti:
“Desteklerimiz, ihracatçılarımız tarafından son derece karmaşık ve ulaşılmaz bulunmaktaydı. Biz de bu doğrultu da bir çalışma gerçekleştirdik ve desteklerimizi son derece basit bir dille ve animasyonlarla anlatan kolaydestek.gov.tr sitesini kurduk. Çok iyi geri dönüşümler aldık. Hem ihracat desteklerimizden yararlanılması açısından hem de iş dünyasından desteklerimizden çok daha fazla yararlanmasına vesile olduk.”
İkinci bir çalışmalarının da Akıllı İhracat Platformu olduğunu belirten Pekcan, “Bu Akıllı İhracat Platformu ile yapay zekayı da kullanarak ihracatçılarımızın önüne firmaları özelinde yeni öneriler geliştirmeyi hedefliyoruz. Yazılım çalışmalarına başladık. İnşallah 2020 yılı sonuna kadar da tamamlanmış olacak. Bu platform ihracatçılarımıza yapay zeka destekli bir karar destek mekanizmasını sunmuş olacak" ifadelerini kullandı.

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