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Bakan Pekcan: Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı, en kısa zamanda hizmette olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 21:07 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı ile ilgili çalışmalarını tüm paydaşların görüşlerini alarak tamamladıklarını belirterek, "Düzenleme inşallah en kısa zamanda tüketicimizin hizmetinde olacak" dedi.

Caner ÜNVER- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı ile ilgili çalışmalarını tüm paydaşların görüşlerini alarak tamamladıklarını belirterek, "Düzenleme inşallah en kısa zamanda tüketicimizin hizmetinde olacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla düzenlenen 22. Geleneksel Tüketici Ödül Töreni'ne katıldı. Grand Ankara Otel'de düzenlenen programa Bakan Pekcan'ın yanı sıra Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ve çok sayıda davetli katıldı. Pekcan, programda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak her türlü enstrümanı kullanarak tüketicinin korunması alanında vatandaşlara daha iyi hizmet etmeye gayret ettiklerini söyledi. Tüketici hakem heyetleriyle tüketiciyle satıcı arasındaki uyuşmazlıklara aracılık ederek çözüme kavuşturduklarını aktaran Pekcan, "2018 yılında tüketici hakem heyetlerine 560 bin başvuru geldi ve bunların yüzde 67'si tüketici lehine sonuçlandı" dedi.

'ÜRÜNLERİ RİSK ANALİZ ESASINA GÖRE ÇOK SIKI DENETİME TABİ TUTUYORUZ'

Vatandaşların sağlık ve güvenliğini korumak için piyasa gözetimi ve denetimi yaptıklarını söyleyen Pekcan, "Çalışmalarımıza 'güvensiz ürüne sıfır tolerans' prensibiyle yaklaşıyoruz. Etkinliğimizi artırmak için Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ni (GÜBİS) kurduk. Ayrıca, ithalat aşamasında, bilişim sistemlerinden de yararlanarak, ürünleri risk analiz esasına göre çok sıkı denetime tabi tutuyoruz. Yaptığımız çalışma ve denetimlerle tüketicilerimizi, internetten alışveriş yaparken, bankadan kredi çekerken, tatil paketi satın alırken, abonelik kurarken, kısacası yaptıkları her işe koruma getiriyoruz ancak tüketicilerimiz haklarını çoğu zaman bilmiyor. Lütfen takipte kalın" diye konuştu.

Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı ile ilgili çalışmalarını tüm paydaşların görüşlerini alarak tamamladıklarını dile getiren Pekcan, "Düzenleme inşallah en kısa zamanda tüketicimizin hizmetinde olacak" ifadesini kullandı. Bakan Pekcan'ın konuşmasının ardından farklı dallarda dereceye giren projeler ödüllendirildi.

Görüntü dökümü:

- Davetlilerden görüntü

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Bakan Pekcan'ın konuşması

- Genel ve detay

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