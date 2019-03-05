Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yayladağı Sınır Kapısı’nın açılmasının Hatay için önemli ancak siyasi bir konu olduğunu belirterek, gerekli danışma ve görüşmeler sonrası ne yapılması gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Hatay’da düzenlenen Esnaf Buluşmasında konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, yöresel ürünlerin market raflarında yer alması için raf zorunluluğu getirileceğini söyledi.

Marketlerin sadece kendi markalarını değil, diğer marka ve ürünleri satmasını istediklerini belirten Bakan Pekcan, "Kendi markalı ürünlere de bir sınırlama getirilsin istiyoruz. Daha doğrusu diğer markaların önü açılsın. Bizim firmalarımız üreticilerimiz kendi ülkesinde rekabetçi olamazsa biz onları uluslararası pazarda rekabetçi hale getiremeyiz" dedi.

Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Sınır Kapısı’nda çalışmaların tamamlandığını, bugün itibariyle açılışa hazır hale getirildiğini hatırlatan Bakan Pekcan, "Yayladağı Sınır Kapısı’nın açılması da Hatay için önemli ancak siyasi bir konu. Gerekli danışma ve görüşmeler sonrası ne yapılması gerekiyorsa yapılacak" diye konuştu.

