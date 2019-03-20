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Bakan Pekcan: Yöresel ürünlerin marketlerde bulundurulmasını zorunlu kılıyoruz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 18:33 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'DE ESNAFLA BULUŞTU Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Nevşehir'in ardından Kırşehir'e geçti.

Bakan Pekcan: Yöresel ürünlerin marketlerde bulundurulmasını zorunlu kılıyoruz (2)

KIRŞEHİR'DE ESNAFLA BULUŞTU
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Nevşehir'in ardından Kırşehir'e geçti. Kentte Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'esnaf buluşması' programına katılan Bakan Pekcan, Kırşehir'in Anadolu'nun ekonomisini ve nabzını tutan bir il olduğunu ifade etti. Bakanlık olarak önem verdikleri için Kırşehir’e gelerek iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirten Bakan Pekcan, "Gittiğimiz her yerde iş insanlarının bizlerden istek ve taleplerini dinliyor ve bunların çözümü için gerekli adımlarını atıyoruz. Başka bakanlıklarla ilgili olanları da iletiyoruz. Bakanlar Kurulu'nda rica ettim, koordinasyon kurulu oluşturduk bakanlığımızın koordinasyonunda. Sizlerin diğer bakanlıklarla olan taleplerini de biz takip ediyoruz" dedi.

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)

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Bakan Pekcan: Yöresel ürünlerin marketlerde bulundurulmasını zorunlu kılıyoruz (2)Bakan Pekcan: Yöresel ürünlerin marketlerde bulundurulmasını zorunlu kılıyoruz (2)Bakan Pekcan: Yöresel ürünlerin marketlerde bulundurulmasını zorunlu kılıyoruz (2)Bakan Pekcan: Yöresel ürünlerin marketlerde bulundurulmasını zorunlu kılıyoruz (2)

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