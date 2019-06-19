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Bakan Pekcan: Yüksek teknolojili ürün ihracatına 2 milyar lira kredi desteği sağlayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2019 11:44 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank aracılığıyla bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk Lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği sağlayacağız" dedi.

ANKARA, (DHA) - TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank aracılığıyla bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk Lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği sağlayacağız" dedi.
Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatta büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek, amaçlarının yüksek teknolojili ve tasarıma dayalı daha fazla ihracata ulaşmak olduğunu vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 23 Mayısta İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketinin açıklandığını hatırlatan Pekcan, söz konusu paket ile ihracat potansiyeli yüksek ve istihdama büyük oranda katkı veren sektörlere finansman sağlanarak ihracata verilen desteğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.
'500 MİLYON DOLARLIK DESTEK VERECEĞİZ'
Pekcan, Türk Eximbank’ın da aynı doğrultuda 2019 yılı hedefleri içerisinde, yenilikçiliğe ve Ar-Ge’ye dayalı, katma değeri yüksek, uluslararası piyasalarda 'Türk Malı' imajını güçlendirecek nitelikteki markalı ürün üretimine destek vermesinin yer aldığına dikkati çekerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türk Eximbank aracılığıyla bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk Lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği sağlayacağız. Döviz kredisi cinsinden de Türk menşeli yatırım malı alımlarına yönelik olarak 100 milyon dolar, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracına yönelik ise 500 milyon dolarlık destek vereceğiz" açıklamasında bulundu.
DETAYLARI AÇIKLADI
Bakan Pekcan, Türk Eximbank’ın yeni destek paketinin detayları hakkında şu bilgileri paylaştı: "Yüksek teknolojili ürün ihracatı gerçekleştiren firmalara KOBİ şartı aranmaksızın; bir yıla kadar vade opsiyonlarında mevcut program ve koşullarda Türk Lirası kredi kullandırılacak. 1 yılı geri ödemesiz üç yıla kadar vadeli Türk Lirası kredi imkanı getirilerek faiz oranları 2 yıl vadeli devlet tahvili faizinin yüzde 70’i esas alınarak belirlenecek. İhracatçı firmaların, Türk menşeili makine ve ekipman yatırım malı harcamalarını özendirmek amacıyla kullandırılacak döviz cinsinden orta uzun vadeli ihracata yönelik yatırım kredileri için ilgili projelerin gelir yaratma potansiyelleri dikkate alınarak azami 3 yılı geri ödemesiz azami 10 yıl vade opsiyonu tanınacak ve bu kredilerde yarım (0,50) puan avantaj sağlanarak Euribor+yüzde 4,00 faiz oranı uygulanacak. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatını gerçekleştiren firmalara döviz cinsinden orta uzun vadeli işletme sermayesi kredisi, azami 1 yılı geri ödemesiz azami 5 yıl vadeyle ve benzer vadedeki diğer kredilere göre 0,25 puan indirim yapılarak Euribor+yüzde 4,25 üzerinden kullandırılacaktır."

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