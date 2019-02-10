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Bakan Pekcan: Yüzde 800'lere varan fahiş fiyat artışları tespit ettik

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 10:56 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 5 ilde yapılan hal denetimi ile ilgili olarak, " Yapılan operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800'lere varan oranlarda fahiş fiyat artışları tespit ettik.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 5 ilde yapılan hal denetimi ile ilgili olarak, " Yapılan operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800'lere varan oranlarda fahiş fiyat artışları tespit ettik. İlk verilere göre fahiş fiyat uygulayan 88 firma hakkında 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanması için Bakanlığımızca idari işlem başlattık" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamasında, 4 gün önce 5 ilde bulunan hallerde eş zamanlı denetim yapıldığını hatırlattı. Yapılan denetimlerde sebze ve meyve fiyatlarının mercek altına alındığını bildiren Pekcan, Ticaret Bakanlığı Müfettişleri ile Ticaret İl Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde müstahsil makbuzu ve alım satım faturalarındaki fiyat ve miktar bilgileri temel alınarak incelemeler yapıldığını söyledi. Operasyonlarda sebze ve meyve fiyatlarında yapılan 'vurgunun' ortaya çıkarıldığını anlatan Pekcan, ilk belirlemelere göre, "ürün tedarikinde yer alan aracılar tarafından rekabet unsurlarının ihlal edilmesi sonucunda olağan dışı fahiş fiyat oluşumuna yol açıldığı, ürün tedarikinde aracıların kayıt dışı işlemleri ile gerçeğe aykırı fiyat beyanlarının ürün fiyat oluşumunda aşırı artışlara yol açtığı ve ürün künyelerinde yer alan bilgilerin eksik ya da yanıltıcı olduğu yönünde bulguların" tespit edildiğini kaydetti.
'İDARİ İŞLEM BAŞLATTIK'
Pekcan, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana illerinde yer alan belediye toptancı halleri nezdinde, Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince gerçekleştirilen denetimlerde sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800’lere varan oranlarda fahiş fiyat artışlarının bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Bakan Pekcan, "Fahiş fiyat uygulamak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan, mevzuata aykırılık teşkil eden bu fiiller karşılığında 88 firma hakkında 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanması için Bakanlığımızca idari işlem başlattık" dedi.
Bakan Pekcan, yapılan denetimler neticesinde Hal Kayıt Sistemine bildirim yapılmadan kayıt dışı ürün satışı gerçekleştiren, ürünlerin künye bilgileri ile satış faturalarındaki bilgilerinde yanıltıcı bilgilere yer veren 76 firma hakkında da yaklaşık 810 bin lira cezai işlem tesis edildiğini kaydetti. Ticaret İl Müdürlükleri tarafından perakende olarak sebze ve meyve ticareti yapan iş yerlerinde yapılan denetimlerde de toptancı hallerde faaliyet gösteren bazı firmaların düzenledikleri faturalarda, ürünlerin satış fiyatlarını gerçek satış fiyatlarının altında gösterdiğinin tespit edildiğine işaret eden Pekcan, bu kapsamda 8 işletmeye de işlem tesis edildiğini belirtti.
'DENETİMLERİMİZİN ETKİSİ ŞİMDİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLADI'
Ticaret Bakanlığınca arz-talep dengesiyle uyuşmayan, girdi maliyeti ve döviz kuru yükselişlerinden kaynaklanmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla saha denetimlerinin genişletilerek devam edeceğini vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu: "Yapılan denetimlerde, hallerde sebze ve meyvelerin 9 kata varan fiyat artışlarıyla vatandaşımıza satıldığını tespit ettik. Gerekli önlemleri ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile birlikte alıyoruz. Denetimlerimizin etkisi şimdiden fiyatlarda görülmeye başladı. 6 Şubat itibarıyla Ticaret Bakanlığı müfettişleri ile 5 ilde eş zamanlı başlayan operasyonlar sonucu hallerde satılan sebze ve meyve fiyatlarında 3 günde, ana kalemlerde yüzde 45’lere varan oranlarda düşüşler görülmeye başladı. Fırsatçılara göz açtırmamak için denetimlerimiz Türkiye genelinde tüm hızıyla devam edecektir."

Haber: ANKARA, (DHA)-

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