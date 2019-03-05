HABER

Bakan Pekcan: Zeytin Dalı Gümrük Kapısı haftaya devreye girecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi AK Parti seçim ofisinde yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’nın hazır olduğunu ve haftaya devreye gireceğini söyledi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi AK Parti seçim ofisinde yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’nın hazır olduğunu ve haftaya devreye gireceğini söyledi. Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yaptığı incelemenin ardından AK Parti Reyhanlı seçim bürosuna geçen Bakan Pekcan, burada yaptığı açıklamada, Kumlu İlçesi’ne bağlı Hamamat Mahallesi’ndeki Zeytin dalı Gümrük Kapısı’nda çalışmaların tamamlandığını ve haftaya devreye gireceğini açıkladı. Sözlerine Reyhanlı’da 11 Mayıs 2013'teki terör saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi için başsağlığı dileyerek başlayan Bakan Pekcan, yaptığı açıklamada, "Başkan adayları ve milletvekilleri burada sürekli Zeytin Dalı Kapısı’nı vurguladılar. Ben burada valimize de Zeytin Dalı Kapısı'nda yapmış olduğu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum ve Zeytin Dalı Kapımız hazır bitti. İnşallah önümüzdeki haftada devreye girecek" dedi.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Bakan Dönmez: Elektrikte yerlilik payını yüzde 50'lere çıkardıkBakan Dönmez: Elektrikte yerlilik payını yüzde 50'lere çıkardık
Bakan Varan ilçelerde SKM açılışı gerçekleştirdiBakan Varan ilçelerde SKM açılışı gerçekleştirdi

En Çok Okunan Haberler

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Yasak Elma'da güldüren hata!

Yasak Elma'da güldüren hata!

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.