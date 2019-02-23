HABER

Bakan Pekcan’dan AK Parti’ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 20:52 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti.Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere memleketi Manisa’ya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Pekcan’dan AK Parti’ye ziyaret

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti.
Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere memleketi Manisa’ya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli tarafından karşılanan Bakan Pekcan, toplantı salonunda partililerle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Bakan Pekcan, partililerle istişarede bulundu.
Pekcan’ın AK Parti ziyaretinde, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ziya Elmalı, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş ve il başkan yardımcıları da hazır bulundu.

Bakan Pekcan’dan AK Parti’ye ziyaret

Bakan Pekcan’dan AK Parti’ye ziyaret

Bakan Pekcan’dan AK Parti’ye ziyaret

Bakan Pekcan’dan AK Parti’ye ziyaret

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi! Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!
Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, okçuluk yarışmasına katıldıDünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, okçuluk yarışmasına katıldı
Bakan Gül: Dönme dolap hikayeleriyle bu millet size asla oy vermez (3)Bakan Gül: Dönme dolap hikayeleriyle bu millet size asla oy vermez (3)

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtlıyor

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama: Bu Türkiye gerçeğidir

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti, o vatandaş tepki gösterdi! 'İntiharı bile düşündüm...'

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti! 'İntiharı bile düşündüm'

Yeni Meclis Başkanı kim olacak? AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.