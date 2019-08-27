HABER

Bakan Pekcan'dan fidan dikme etkinliğine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 09:45 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destekte bulundu.

Pekcan, Tarım ve Orman Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan "Saatlerinizi 11 Kasım saat 11.11'e ayarlayın. 81 ilimizde, genç yaşlı el ele, aynı anda 11 milyon fidanı toprakla buluşturuyor, Guinness Rekorlar Kitabı'na aday oluyoruz." paylaşımını ekleyerek etkinliğe destek mesajı verdi.

Pekcan, mesajında, "Yanan her ağaç, yarınlarımızın kaybedilen birer değeridir. Ülkemizi daha yeşil, daha temiz, daha yaşanır bir şekilde gelecek nesillere bırakmak için biz de Türkiye'nin ticaret ailesi olarak bu kampanyaya destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Acı görüntü! Böyle bulundular Acı görüntü! Böyle bulundular
Zimbabve'den geldi Beyoğlu'nda cüzdanını çaldırdıZimbabve'den geldi Beyoğlu'nda cüzdanını çaldırdı
Vali Yaman’dan iddialara yanıtVali Yaman’dan iddialara yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fidan dikme etkinliği Tarım ve Orman Bakanlığı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Rus turistin kurtarılır kurtarılmaz ilk isteği pes dedirtti!

Rus turistin kurtarılır kurtarılmaz ilk isteği pes dedirtti!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? (En aldatıcı bulmacalar)

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? (En aldatıcı bulmacalar)

Son dakika... Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

3 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Şafak vakti düğmeye basıldı! Gözaltına alındılar

Uyuşturucu operasyonu yapılan eve molotof kokteyli saldırı

Uyuşturucu operasyonu yapılan eve molotof kokteyli saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.