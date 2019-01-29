Bakan Pekcan’dan market fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, market fiyatlarındaki artışa ilişkin, “Denetimlerimiz devam ediyor. Bu denetimlerimizi çok görünür kılmıyoruz ama yaptıkları iş çok görünür. En kısa zamanda hepimiz sonuçlarını göreceğiz” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Bakanlığında düzenlenen “Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Sertifika Dağıtım Töreni” programı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Market fiyatlarındaki artışları değerlendiren Pekcan, “Denetimlerimiz devam ediyor. Bu denetimlerimizi çok görünür kılmıyoruz ama yaptıkları iş çok görünür. Ayrıca, geçtiğimiz hafta 81 il valiliklerine yazı göndererek hem İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz hem de Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü ile beraber tekrar yerinde uygulamalara, denetimlere başladık. En kısa zamanda hepimiz sonuçlarını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Fiyatların değişikliği sizin de dikkatinizi çekiyor mu” sorusuna Bakan Pekcan, “Cumhurbaşkanımızın bile çekmiş bizim çekmemesi mümkün değil. Önemli olan halkın bunu hissediyor olması birinci derecede. Biz de bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Hal Yasası bir an önce devreye girip uygulansa bütün bu sıkıntılarımızın çoğunu atlatacağız. En kısa zamanda devreye girerse bu geçişleri daha kolay göreceğiz” cevabını verdi.

Zincir marketlerin piyasayı dalgalandırdığı iddialarına ilişkin Pekcan, “Küçük esnafımız, bakkallarımız etkileniyor. Onların çok küçük nüfuslu, hane halkı sayısı çok az yerlerde de vücut göstermesi küçük esnafımızı tedirgin ediyor, bunu kabul ediyoruz” dedi.



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