Bakan Pekcan'dan okul alışverişi öncesi velilere uyarı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ürünleri ve okul kıyafetleri alışverişlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini belirterek, "Okul alışverişi yapacak velilerimizin, üreticisi belli olmayan, merdiven altı olarak tabir edilen ve CE işareti bulunmayan ürünlere karşı dikkatli olmaları önem taşıyor." uyarısında bulundu.

Pekcan, yazılı açıklamasında, bakanlık olarak tüketici ürünlerinin insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile tüketicinin korunması açısından güvenlik gereklerini karşılamasından sorumlu olduklarını, özellikle bebek, çocuk ve öğrenciler tarafından kullanılan ürünlerin taşıması muhtemel risklerini bertaraf etmenin birinci öncelikleri olduğunu bildirdi.

Bu kapsamda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünleri ve okul kıyafetleri alışverişlerinin yoğun olarak yapıldığı ağustos ve eylül aylarında piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin artırıldığına ve çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkati çeken Pekcan, özellikle üretici ve ithalatçıların yoğun olduğu İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Mersin ve Van başta olmak üzere kırtasiye ve ofis malzemeleri, okul kıyafetleri, çocuk çanta ve ayakkabıları gibi ürün gruplarında 30 ilde kapsamlı denetimler gerçekleştirdiklerini kaydetti.