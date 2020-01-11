HABER
  4. Bakan Pekdemirli: Kıbrıs isale hattında kopukluk gözlemlendi

Bakan Pekdemirli: Kıbrıs isale hattında kopukluk gözlemlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 13:40 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Su Temin Projesiyle ilgili Mersin’de açıklama yaptı.

Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Su Temin Projesiyle ilgili Mersin’de açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, havadan yaptıkları incelemelerin ardından isale hattında bir kopukluk olduğu gözlemlendiğini söyledi.
Bir dizi programlara katılmak üzere Mersin’e gelen Bakan Pakdemirli, KKTC Su Temin projesi boru hattı üzerinde helikopterle inceleme yaptı. İncelemenin ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve milletvekiller eli birlikti açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:
"Türkiye ile Kıbrıs arasında bir isale hattımız var. Bu isale hattıyla ilgili çarşamba akşamı gece geç saatlerde bir olay vuku buldu. Bu isale hattı, 81,6 kilometre, çok uzun. Dünya mühendislik tarihinde en önemli başarılardan biri olarak kabul edilen bir isale hattı. Ancak çarşamba akşamı itibariyle Kıbrıs'tan tarafımıza isale hattından su gelmediğine dair bir bilgi gelmesi ve araştırmalar neticesinde isale hattında bir kopukluk olduğu gözlemlendi. Şu an itibariyle görebildiğimiz kadarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma vakası olduğu gözlemini yaptık. Tabii ki salı akşamı itibariyle de tam anlamıyla bir rapor elimize ulaşmış olacak. İstanbul'dan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir sörvey gemisi yola çıkmış durumda. Sörvey gemisiyle beraber yarın akşam itibariyle ilgili çalışmalar başlayacak. Salı akşamı itibariyle de nihai neticeyi almış olacağız. Nihai neticeyle beraber de bu işin ne kadar sürebileceği hakkında bir fikre sahip olacağız. Ben arkadaşlara bir aya kadar bu işi çözmelerine dair talimat verdim. Henüz nedeni belli değil ama bir çıkma olduğu gözleniyor. Bildiğiniz üzere bu iş aynı köprü teknolojisi gibi. Çünkü bizim bu yapmış olduğumuz şey deniz tabanından yürüyen borular değil. Denizin belli seviyesinde, yüzeyin yaklaşık 250 metre altında borular geçiyor. Böylelikle yüzeyin yaklaşık 250 metre altındaki borular şamandıralar vasıtasıyla askıda tutuluyor ve yere de ağırlıklar vasıtasıyla sabitleniyor. Bu şamandıralardan birinin daha yüzdüğünü görüyoruz. Muhtemelen bunlardan bir tanesinin yerinden çıkmış olma ihtimali var. Hat olması gerektiği yönde değil."

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
8 aylık hamile kadına uyuşturucu kuryeliğinden gözaltı8 aylık hamile kadına uyuşturucu kuryeliğinden gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Antalya uçağında büyük panik!

Antalya uçağında büyük panik!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Şehit cenazesinde yürek burkan an!

Şehit cenazesinde yürek burkan an!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa’da uyuşturucu ticaretine 15 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu!

Esenyurt’ta ‘suç makinelerine’ gece yarısı operasyon!

Esenyurt’ta ‘suç makinelerine’ gece yarısı operasyon!

Darbeci komutan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçırılma planını anlattı

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Bakan Pakdemirli'den son dakika Kıbrıs açıklaması! Su götüren hatta kopma

Bakan Pakdemirli duyurdu! Su götüren hatta kopma

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama

İçişleri'nden uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama

Eskişehir'de aç kalan kurt mahalleye indi

Yer: Eskişehir... Böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.