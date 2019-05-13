Bakan sahaya indi, maça ara verildi

Polonya İçişleri Bakanı Joachim Brudzinski’nin içinde bulunduğu helikopter futbol maçının oynadığı sahaya indi. Helikopterin inişi üzerine ara verilen maça Bakanın aracıyla ayrılmasının ardından devam edildi.

Polonya’nın kuzeybatısındaki Choszczno kentinde oynanan futbol maçı alışılmadık bir olaya sahne oldu. Polonya’da amatör kümede oynayan Zaki Szczecin deplasmanda Gavia Choszczno takımı ile maç yaptığı sırada sahaya İçişleri Bakanı Joachim Brudzinski’nin bulunduğu helikopter indi. Helikopterin inişi nedeniyle bitimine 20 dakika kalan maça ara verildi. Genç futbolcuların şaşkın bakışları arasında helikopterden inen Bakan Brudzinski, sahanın kenarında kendisini bekleyen limuzine binerek alandan ayrıldı. Helikopterin inişiyle ara verilen maça 30 dakika sonra devam edildi.

Cumartesi günü meydana gelen olay vatandaşların konuyu sosyal medyada paylaşması üzerine ülkenin gündemine oturdu. İtfayeciler Günü kutlama törenlerine katılmak amacıyla Choszczno’ya gelen İçişleri Bakanı, emniyet yetkililerinin söz konusu sahaya iniş gerçekleştirileceği bilgisini önceden kent yönetimiyle paylaştıklarını söyledi.

"Bu esnada hiç kimse söz konusu maça ilişkin bir beyan ya da başvuruda bulunmamış" diyen Bakan Brudzinski, inişiyle maça ara verildiğini fark edince sahada bulunan gençlerin gönlünü almak için Black Hawk helikopterini yakından tanıyabilmeleri amacıyla helikopterde incelemeler yapmalarına izin verdiğini belirtti.

Brudzinski "Gençlerin tepkisinden helikopteri yakından inceleme imkanının çok hoşlarına gittiğini anladım. Kendilerinden özür dilerim, eğer emniyet yetkilileri cephesinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu gelmişse konuyu değerlendirmeye alacağım" şeklinde konuştu.

Maçın galibi ise 5-0’lık skorla misafir takım Zaki Szczecin oldu.

