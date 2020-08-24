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Bakan Seçuk: Uzaktan eğitim yeni normalin gerçeği

24.08.2020 17:49 | Son Güncelleme

Türkiye’de yeni eğitim-öğretim yılı 31 Ağustos'ta başlıyor.

Ancak koronavirüs önlemleri kapsamında yüz yüze eğitime 21 Eylül’de geçilecek. Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitim çalışmaları konusunda bilgi verdi.Milli Eğitim Bakanı ​Ziya Selçuk, koronavirüs salgını döneminde yapılan uzaktan eğitim çalışmalarının değerlendirilmesi ve akademisyenlerle görüş alışverişinde bulunulması amacıyla Ankara'da düzenlenen "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" toplantısının açılışında konuştu.

Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitimin yeni normalin gereği" olduğunu söyledi. Millî Eğitim Bakanı, salgın döneminde eğitimi sürdürmek için çalışmaların yoğun biçimde devam ettiğini aktardı. Konuyla ilgili yurt dışındaki girişim ve kurumları izlediklerini ve akademik yayınları takip ettiklerini vurgulayan Selçuk, uzaktan eğitimin salgın sonrasında eğitim sisteminin bir parçası olacağını belirtti.

Ziya Selçuk, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile istişarelerimiz aralıksız devam ediyor ve ekipler oluşturduk, bu ekipler birlikte çalışıyorlar. Bu çerçevede bizim uzaktan eğitimi bir zorunluluk ya da zaruret olmanın ötesinde, artık bundan sonra yeni normalin gereği biçiminde algılamamız söz konusu ve uzaktan eğitim her şekilde salgından sonra da bizim eğitim sistemimizin kalitesini artırma noktasındaki araçlarımızdan bir tanesi olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA internet platformunu geçen yıl Eylül ayında "uluslararası standartlara dönüştürerek hayata geçirdiklerini ve TRT ile gerçekleştirdikleri iş birliği sonucunda üç uzaktan eğitim kanalı açtıklarını" hatırlatarak, "Çocuklarımızın okullarıyla ve dersleriyle bağlantılarının kopmaması için de elimizden geleni yaptık" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'de okulların 31 Ağustos'ta açılacağını ancak 21 Eylül'e kadar uzaktan eğitime devam edileceğini duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dünkü açıklamasında, "31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik. Hangi yaş grubunun okula ne zaman başlayacağına Bilim Kurulu karar verecek" ifadesini kullanmıştı.

"Hiçbir şeyi riske sokmaksızın adım adım yapıyoruz"

Bakan Selçuk bugünkü açıklamasında da, "Hiçbir endişeniz olmasın. Her bir çocuğumuza erişim ile ilgili neler yapılması, nasıl yapılması gerektiği konusunda makro planlamalar, çalışmalar devam ediyor. Velilerimize, öğretmenlerimize, çocuklarımıza yönelik ne yapılması gerekiyorsa risk analizlerini de yaparak hiçbir şeyi riske sokmaksızın hepsini adım adım yapıyoruz ve bundan sonra da yapacağız. Ve bu kararlılıkla uzaktan eğitimde iyi bir yere gelmek ve yüz yüze eğitimi de sağlıklı bir şekilde başlatmak için her şeyi hazırlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Öğretmenler ve okul yöneticileri yeni eğitim öğretim yılına başladı

Öğretmenler ve okul yöneticileri için ise yeni eğitim öğretim yılı, bugün Mesleki Çalışma Programıyla başladı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm okullarda EBA üzerinden gerçekleştirdiği açılış konuşmasıyla programa katıldı. Okullarda alınacak önlemler, öğretmen ve idarecilere bir kez daha hatırlatıldı.
Okulların koridorlarına, sınıflarına ve tuvaletler gibi görünür noktalarına Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tedbirlerle ilgili afişler asıldı. Okullara girişte güvenlik görevlilerinin okula gelen herkesin ateşini ölçerek kayıt altına alması öngörülüyor. Ayrıca kapı girişlerine de dezenfektanlar yerleştiriliyor. Maskelerini değiştirmek isteyenlere de yeni maske verilecek. Ayrıca okullardaki toplantı alanlarında Covid-19 tedbirleri konusunda sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinin alınması öngörüldü. Okulların yüz yüze eğitime geçmeden önce "Okulum Temiz" sertifikası almaları gerekiyor.

DHA / MK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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