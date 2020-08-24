Bakan Seçuk: Uzaktan eğitim yeni normalin gerçeği

Ancak koronavirüs önlemleri kapsamında yüz yüze eğitime 21 Eylül’de geçilecek. Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitim çalışmaları konusunda bilgi verdi.Milli Eğitim Bakanı ​Ziya Selçuk, koronavirüs salgını döneminde yapılan uzaktan eğitim çalışmalarının değerlendirilmesi ve akademisyenlerle görüş alışverişinde bulunulması amacıyla Ankara'da düzenlenen "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" toplantısının açılışında konuştu.

Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitimin yeni normalin gereği" olduğunu söyledi. Millî Eğitim Bakanı, salgın döneminde eğitimi sürdürmek için çalışmaların yoğun biçimde devam ettiğini aktardı. Konuyla ilgili yurt dışındaki girişim ve kurumları izlediklerini ve akademik yayınları takip ettiklerini vurgulayan Selçuk, uzaktan eğitimin salgın sonrasında eğitim sisteminin bir parçası olacağını belirtti.

Ziya Selçuk, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile istişarelerimiz aralıksız devam ediyor ve ekipler oluşturduk, bu ekipler birlikte çalışıyorlar. Bu çerçevede bizim uzaktan eğitimi bir zorunluluk ya da zaruret olmanın ötesinde, artık bundan sonra yeni normalin gereği biçiminde algılamamız söz konusu ve uzaktan eğitim her şekilde salgından sonra da bizim eğitim sistemimizin kalitesini artırma noktasındaki araçlarımızdan bir tanesi olacak" dedi.