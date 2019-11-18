Bakan Selçuk 1 milyon öğretmene seslendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin 957 ilçesine öğretmen destek noktaları açılacağını bildirdi. Selçuk, öğretmenlerin 5 günlük mesleki çalışma döneminin başlaması dolayısıyla MEB'in Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) meslektaşlarına seslendi. Eğitim Vizyonu'nda sınıfı duvarların dışına taşıma hedefinin bulunduğuna işaret eden Selçuk, "İstedim ki hepimiz için öyle olsun. Burası görme engelliler ortaokulu. İçeride görme engelli öğrencilerimizle otizmli öğrencilerimiz, birden fazla engeli olan özel gereksinimli öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizin öğretmenlerinin de bazıları bu okuldan mezunlar. İçeride ders veren görme engelli meslektaşlarımız var. İstedim ki onların göremediği ama hissettiği muhteşem ağaçları, onlar adına ülkenin tüm öğretmenleri görsün." diye konuştu. Büyük hayalleri olanların ağacının "çınar" olduğunu dile getiren Selçuk, "Siz, ben, okul yöneticilerimiz, velilerimiz, eğitim gönüllülerimiz bu toprağın geleceğini teslim alan bizler, yıllar sonra burada oynayacak çocukların buradaki öğretmenlerin, konuşacak Bakan'ın geçireceği günleri tesis ediyoruz. Attığımız her adım, uzun vadeli. Çınar dikmek ne ister? Emek ister, aşk ister, hayal ister ve daha ilginci diktiğin çınarın altında bir kez bile dinlenemeyeceğini bildiğin halde sabırla beklemek ister." değerlendirmesinde bulundu.

Eski dildeki "saye" kelimesinin gölge anlamına geldiğini aktaran Selçuk, "Siz göremeyecek olabilirsiniz ama gelecek nesiller, sizin sayenizde dinlenecekler. Bu haftaya ve her güne vazifenizin büyüklüğünü bilerek başlayın isterim." dedi. - "Merkezde geniş çaplı çalışma yürütüyoruz" Bakan Selçuk, ilk ara tatille ilgili ise şunları kaydetti: "Bu uygulamayla birlikte çocuklarımıza nefes aldıralım, sizlere de mesleki gelişim programlarımız için zaman ayırabilelim istedik. Bu konudaki gönüllülüğünüz ve desteğiniz için teşekkür etmek isterim. Bizim çıkış noktamız sizlersiniz. Öğretmenin gayreti, isteği, öğrenme çabası, öğrenme yolculuğunu sürdürme çabası olmazsa yol alamayız." Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için merkezde geniş çaplı çalışma yürüttüklerini bildiren Selçuk, yeni eğitim programları açıldığını, eğitimci eğitimlerinin ve öğretmen eğitimlerinin yapıldığını anlattı. Bu eğitimlere öğretmenlerin erişimi ile ilgili yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırmak için çok önemsediği bir projenin müjdesini vermek istediğini belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin 957 ilçesine öğretmen destek noktaları açıyoruz. Şu an tasarım aşamasındayız ve en kısa zamanda her ilçede yapılanmamızı tamamlayacağız. Bu öğretmenlerimiz için bir nevi ayağını eğitim fakültesinden kesmemek demek, bir nevi lisansüstü çalışma demek, öğretirken öğrenmeye devam etmek, gelişimini düzenli ve sistematik olarak devam ettirmek, durmadan öğrenmek demek. Bir öğretmenin mesleğe başladığı günden emekliliğine kadar geçen sürede eğitimde, dünyada, teknolojide meydana gelen değişiklikleri göz önüne alırsak eğer asla başladığımız yerde bitirmediğimizi bu sürecin öğretmenlerimiz için büyük bir eğitim ve yenilenme gerektirdiğini kabul ederiz. Öğretmen eğitimlerini, meselenin bütününe bakıldığında çok büyük bir dilim olarak görüyorum." Bu sürecin bir parçası olarak EBA'yı yenilediklerini, zenginleştirdiklerini, Öğretmen Kitaplığı Projesi'ni hayata geçirdiklerini dile getiren Selçuk, öğretmenler için eğitimin güncel konularını içeren "Ya da" isimli dergi hazırladıklarını aktardı.